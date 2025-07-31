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經濟快評／Fed維持利率不變，但暗示9月降息機率升高

經濟日報／ 編譯任中原
美國聯準會（Fed）。路透
美國聯準會（Fed）。路透

美國聯準會Fed）聯邦公開市場操作委員會（FOMC）30日會議決定維持利率不變，但有沃勒與鮑曼兩位理事投下「異議」，兩人皆主張這次就降息1碼，符合市場預估。會後聲明中有三處文字改動，既說明這次利率按兵不動的原因，但也暗示9月降息的機率提高。

這次不降息，本身就偏向「鷹派」；但暗示9月很可能降息，則偏向「鴿派」。

首先在會後聲明中，仍維持「失業升高與通膨升高的風險都提高」的說法。第一處改變是將「淨出口影響數據」，改為「淨出口『繼續』影響數據」，強調川普關稅的影響。

第二，對於經濟展望的不確定性方面，原先是表示「經濟活動展望的不確定性已經下降，但仍然很高」，而這次改為「經濟活動展望的不確定性仍然很高」；刪掉「已經下降」，來說明Fed仍須觀望就業及通膨受關稅影響的程度。

第三，也是最重要的一處改變，就是將上次聲明中提到的「最新指標顯示經濟活動持續以堅實速度成長」，但這次改為「最新指標顯示上半年經濟活動溫和」，顯然是在暗示經濟成長減緩，特別是消費支出。

從會後聲明文字改變，加上有兩位理事投下「異議」，顯示除非7、8兩月通膨明顯上升，否則9月降息機率升高。

Fed 通膨 降息 聯準會

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