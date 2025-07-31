路透：特斯拉向韓LG新能源採購LFP電池 降低對中依賴
路透社報導，美國電動車廠特斯拉（Tesla）因關稅因素尋求降低對中國進口品的依賴，因此已與韓國公司LG新能源簽署43億美元（約新台幣1280億元）能源儲存系統電池供應合約。
報導引述的1名知情人士還指出，LG新能源（LGEnergy Solution，LGES）供應特斯拉的LFP（磷酸鐵鋰）電池將從其位在美國密西根州的工廠出貨。
LG新能源今天稍早宣布簽訂1份43億美元3年合約在全球供應LFP電池，但未揭露客戶身分及電池將用於汽車或能源儲存系統。
特斯拉財務長塔內賈（Vaibhav Taneja）4月表示，由於特斯拉自中國採購LFP電池，因此美國課徵的關稅對其能源業務帶來「特大」衝擊。
他當時還說：「我們也將努力從中國以外地方的供應商取得額外供應鏈，但這要花時間。」
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