Fed一如川普預期按兵不動 指上半年經濟成長放緩
美國聯準會（Fed）於美東時間30日下午2時（台灣時間31日凌晨2時）宣布利率政策按兵不動，聯邦資金利率區間維持在4.25%-4.5%不變，但認為美國經濟上半年成長速度已見放緩。
而這次投票的決策官員中，鮑曼（Michelle Bowman）和沃勒（Christopher Waller）兩位理事對利率不變持異見，他們都贊成降息1碼。路透指出，這是聯準會1993年12月以來首見兩位理事同時反對FOMC決策的一次。
不過這個結果倒也未令外界太意外，因為兩人在此之前都已暗示對降息持開放態度。
美國商務部30日盤前公布的上季GDP數據意外強勁，美國總統川普隨後又發文聲聲催鮑爾趕緊降息，直到Fed決策公布前將近20分鐘，還在抨擊Fed主席鮑爾動作太慢，甚至說，「鮑爾今天可能不會降息」，「我聽說Fed將在9月降息。」
美股大盤指數在Fed決策出爐後維持在平盤之上的漲勢。彭博資訊報導，交易員持續認為9月中舉行下次會議時，降息1碼的機率是60%。
聯準會7月聲明全文如下：
儘管淨出口波動繼續影響數據，但近期指標顯示，上半年經濟活動增長有所放緩。失業率保持在低檔，勞動市場狀況依然穩健。通膨率仍然略高。
委員會尋求實現充分就業和2%的較長期通膨目標。經濟前景的不確定性仍然高。委員會關注雙重政策使命兩方面的風險。
為支持其目標，委員會決定將聯邦資金利率目標區間維持在4.25%-4.5%。在考慮對聯邦資金利率目標區間的進一步調整的程度和時機時，委員會將仔細評估新公布的數據、不斷變化的前景和風險平衡。委員會將繼續減少其持有的美國公債、機構債和機構抵押貸款證券（MBS）。委員會堅決致力於支持充分就業，並使通膨回到2%的目標。
在評估適當的貨幣政策立場時，委員會將繼續關注新公布的訊息對經濟前景的影響。如果出現可能阻礙委員會目標實現的風險，委員會將準備酌情調整貨幣政策立場。委員會的評估將把廣泛的資訊納入考量，包括勞動力市場狀況、通膨壓力與通膨預期等方面的指標，以及金融與國際形勢的發展。
投票贊成聯準會貨幣政策決議的FOMC委員包括：主席鮑爾、副主席威廉斯、金融監管副主席巴爾、波士頓聯準銀行總裁柯林斯、理事庫克、芝加哥聯邦儲準銀行總裁古斯比 、副主席傑佛森、聖路易聯準銀行總裁穆薩林、堪薩斯城聯準銀行總裁施密德；理事鮑曼和理事沃勒投票反對，主張在本次會議上將聯邦資金利率目標區間下調0.25個百分點；理事庫格勒缺席且沒有投票。
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