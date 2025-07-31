Fed一如川普預期按兵不動 指上半年經濟成長放緩

美國聯準會（Fed）於美東時間30日下午2時（台灣時間31日凌晨2時）宣布利率政策按兵不動，聯邦資金利率區間維持在4.25%-4.5%不變，但認為美國經濟上半年成長速度已見放緩。

而這次投票的決策官員中，鮑曼（Michelle Bowman）和沃勒（Christopher Waller）兩位理事對利率不變持異見，他們都贊成降息1碼。路透指出，這是聯準會1993年12月以來首見兩位理事同時反對FOMC決策的一次。

不過這個結果倒也未令外界太意外，因為兩人在此之前都已暗示對降息持開放態度。

美國商務部30日盤前公布的上季GDP數據意外強勁，美國總統川普隨後又發文聲聲催鮑爾趕緊降息，直到Fed決策公布前將近20分鐘，還在抨擊Fed主席鮑爾動作太慢，甚至說，「鮑爾今天可能不會降息」，「我聽說Fed將在9月降息。」

美股大盤指數在Fed決策出爐後維持在平盤之上的漲勢。彭博資訊報導，交易員持續認為9月中舉行下次會議時，降息1碼的機率是60%。