資安業有多夯？不到半年矽谷共砸近600億美元買兩家以色列新創

經濟日報／ 編譯任君翔／綜合外電
Palo Alto Networks公司將以價值約250億美元的現金及股票，收購以色列網路安全公司CyberArk。 路透
Palo Alto Networks公司將以價值約250億美元的現金及股票，收購以色列網路安全公司CyberArk。 路透

資安產業掀併購潮，帕羅奧圖網路公司（Palo Alto Networks）30日發布聲明表示，將以價值約250億美元的現金及股票，收購以色列網路安全公司CyberArk。3月時，Alphabet才宣布以320億美元收購同樣來自以色列的新創Wiz。

根據聲明，Palo Alto將支付給CyberArk投資人每股45美元現金，加上2.2005張自家股票。此交易預期在Palo Alto會計年度2026下半年完成。執行長艾若拉（Nikesh Arora）希望藉此將公司打造成一家綜合性的網路安全供應商，以解決人工智慧（AI）時代不斷上升的資安需求。

CyberArk專精於特權存取管理（privileged access management，PAM），該技術能透過限制並監測對於重要帳戶的存取，協助組織保護敏感系統。包括Panasonic、郵輪營運商嘉年華（Carnival）及保險公司Aflac都是其客戶。

Google母公司Alphabet，3月時以320億美元收購以色列網路新創Wiz，以將後者擴充至自家的Google雲端業務。Palo Alto也在4月時宣布收購新創公司Protect AI的計畫，後者專長是針對AI、機器學習應用程式及模型的安全保護。

CyberArk市值逾210億美元，今年來股價已大漲30%；Palo Alto股價在30日早盤一度挫跌近9%。

網路 資安 以色列

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