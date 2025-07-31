愛馬仕財報亮眼 股價反跌

經濟日報／ 編譯任君翔吳孟真／綜合外電

精品品牌愛馬仕（Hermès）30日公布最新財報。在奢侈品市場艱困之際，富裕消費者對柏金包等高價位包款需求不減，帶動該品牌銷售表現超車同業。但市場擔憂其股票估值過高，股價因而挫跌。

以固定匯率計算，愛馬仕上半年銷售年增8%至80億歐元，營業利益成長6%，至33億歐元，兩者均優於預期。

對凱莉包及柏金包的需求，帶動愛馬仕上半年皮件部門有機成長12%；時尚及絲織品部門分別增加6%及4%。但手表部門營收則下滑，包含絲巾及化妝品等較低價的產品，上半年銷售也減少4%。伯恩斯坦分析師索卡指出，某些較小部門表現降溫，可視為奢侈品市場仍舊承壓的訊號。

儘管愛馬仕5月時調漲美國產品價格5%左右，第2季北美地區銷售仍大增12.3%，遠超預期。另外，中國整體奢侈品消費放緩，但包括日本及中國在內的亞太區，同期銷售依舊成長3%。

雖地緣政治動盪及貿易戰正緩慢升溫，執行董座杜馬斯仍維持展望不變；他也說，目前訂價應能抵銷美國對歐盟的15%關稅影響，暫不會再度調漲美國產品價格，並須等待更多關稅細節公布。

但消息公布後，愛馬仕股價盤中卻一度下挫5.17%，寫5月以來最大跌幅，拉近其今年股價與產業平均表現的差異。花旗分析師蕭韋表示，「價值溢價看起來仍然擴大了」，尤其是「在這個奢侈品產業仍不被（消費者）喜愛的時刻」。

義大利精品品牌Gucci公布，第2季同店銷售年減25%至14.6億歐元（16.9億美元），母公司開雲集團（Kering）同期營收則年減15%至37億歐元（43億美元），但均符合市場預期。至於今年上半年開雲的營業利益下滑39%至9.69億歐元，同樣受累於Gucci營業利益大減逾半。

品牌 美國 愛馬仕

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