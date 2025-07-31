特斯拉下單LG新能源 傳簽署43億美元電池供應協議

美國電動車大廠特斯拉據悉已與南韓LG新能源（LGES）簽署價值43億美元的電池供應協議，為本月第二度與南韓業者結盟，也凸顯在美國總統川普的關稅大棒下，特斯拉正試圖降低對中國大陸進口產品的依賴。

彭博資訊引述知情人士報導，特斯拉將向LG新能源採購磷酸鐵鋰（LFP）電池，但並非應用於旗下生產的電動車，而是儲能系統。繼特斯拉本月稍早與三星電子締結165億美元的人工智慧晶片採購協議後，這是該公司一個月內第二度與南韓業者簽定重大合作案。

LG新能源向特斯拉供應的LFP電池，將產自美國密西根州的工廠，也已規劃在田納西州與通用合資的工廠，增加LFP電池產能，凸顯該公司擴大美國儲能事業布局的決心。LG新能源上周表示，試圖在AI促使資料中心用電需求激增之際，增加儲能電池銷售，抵銷電動車買氣降溫的衝擊。LFP電池領域向來由中國大陸業者主宰，在美國只有少數幾家這類電池的生產商，LG新能源正是其一。

由於電動車需求降溫，特斯拉的另一電池供應商Panasonic已移除堪薩斯工廠的LFP電池產能目標，原定在2027年3月攀抵約30百萬度（GWh），如今改為在非特定日期產能達32 GWh。

特斯拉執行長馬斯克已示警，前景短期內恐難以好轉，而從德國賓士、保時捷到英國的奧斯頓馬丁，三大豪車品牌30日也紛紛宣布調降財測，理由都是受到川普關稅措施影響。

賓士預期，今年利潤率可能低達4%，比先前預估的至少6%來得低，且由於關稅對售價和銷量造成壓力，集團營收將大幅低於去年水準。

早在關稅壓力前，賓士已面臨諸多結構性挑戰，尤其是在中國面臨本土品牌激烈的電動車削價戰，且EQS等高階車款一直難以獲得動能，同時間，中國品牌比亞迪卻積極進軍停滯中的歐洲車市。

保時捷同日宣布，今年銷售報酬率（ROS）可能下滑至低達5%，而先前預估為至少6.5%，主要反映美國關稅的衝擊，以及品牌策略重整導致大約13億歐元（15億美元）相關成本。

英國豪車品牌奧斯頓馬丁表示，預估今年毛利率大致與去年達成的37%相當，但低於先前設定的40%目標。經調整後的息稅前盈餘（EBIT）今年不可能為正數，而是朝損益兩平努力。