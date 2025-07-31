南韓打造「韓版輝達」 砸千億美元

韓國時報全球版（KED Global）報導，南韓正考慮成立一支規模150兆韓元（1,100億美元）的國家成長基金，協助總統李在明落實讓南韓躋身全球前五大經濟體之林、並打造出「韓版輝達」，躍為世界前三大人工智慧（AI）中心的願景。

南韓國家政策規劃委員會和金融服務委員會官員透露，這支「國家成長基金」（Nationa Growth Fund）原訂規模為100兆韓元，但最終規模可望更大，以鼓勵民間投資初具雛形的科技公司和核心產業。此基金預計在今年底或明年初推出。

這項計畫包含國營韓國開發銀行（KDB）籌組的50兆韓元高科技產業基金，除能源外，也瞄準航太、AI、生技、國防、半導體等產業。

這支KDB基金將以「基金的基金」型態營運，旗下每支子基金分別聚焦特定部門，KDB對每支子基金的出資占比至少10%。

此外，國家成長基金也打算引進規模上看百兆韓元的民間資本，包括向商業銀行、券商、退休基金、企業和個別投資人募資。

國家成長基金將扮演關鍵政策工具，協助落實李在明所謂的「3.3.5」願景—改造南韓成為世界三大AI強國之一，把潛在經濟成長率從今年估計的1.8%提升至3%，並加入全球五大經濟體行列。