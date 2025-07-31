陸資流入越南 關稅擋不住

在越南北部電子科技製造重鎮的北寧省，中國大陸的資金沒有因為關稅相關憂慮而停止流入，陸資事實上有增無減。今年上半年，陸港企業在越南的投資承諾額年增23%至35.6億美元。川普宣布關稅後的第2季，投資額年增幅仍是24%。

美國川普政府的鷹派人士幾個月前還放話：越南之類的全球製造商必須降低對中國供應鏈的依賴，否則小心要面臨更高的美國關稅。川普貿易顧問納瓦羅4月甚至在福斯新聞上稱，越南「本質上是中國共產黨的殖民地」。

然而，川普7月初宣布與河內達成協議，對越南製造商品課20%關稅，對有轉運之嫌的產品課徵40%關稅，東南亞區競爭對手的關稅率與越南相差無幾，菲律賓與印尼談成的關稅率各為19%，僅低1個百分點，大約20%。

彭博分析師曾緒良指出，「越南仍處於相對有利的位置」，雖然20%的關稅並非最低，但「憑藉成本優勢、成熟的產業基礎，以及鄰近中國的地理位置，對競爭力的傷害有限。中國製造商把生產轉移到越南依然合理」。

但仍有個大疑問待解：白宮要如何界定「轉運」產品？此外，河內官員也承認，關稅可能重創對美出口，科技產業尤為脆弱。當地製造商還可能面臨另一個變數，那就是，中國並不樂見供應商外移，正擴大管制專家人才和高科技設備。