星國貨幣寬鬆政策 喊停

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
新加坡維持貨幣政策不變。（美聯社）
新加坡維持貨幣政策不變。（美聯社）

新加坡30日宣布維持貨幣政策不變，在先前連續二度寬鬆貨幣政策後按兵不動，因為當前通膨壓力溫和，讓決策者有時間評估今、明兩年美國關稅對經濟的影響。

新加坡金融管理局（MAS）表示，維持星元名目有效匯率（NEER）政策區間現行斜率、寬度和中心點保持不變。星國向來利用匯率而非利率做為調整主要政策的工具。

消息出爐後，星元匯率升值0.1%，報1.2864星元兌1美元，今年來升值約6%，在亞幣中表現第二佳。

新加坡金管局在聲明中表示：「新加坡經濟前景依然面臨巨大的不確定性，尤其是在2026年」，「全球有效關稅稅率的變化，可能會影響新加坡外向型產業的表現」。

彭博調查的19位經濟學家中，有14位預測金管局將維持政策不變，其他則預測會調降政策區間的斜率，跟進1月和4月時的寬鬆行動。

聯準會（Fed）美東30日下午2時宣布利率決策，市場普遍預期也將按兵不動。近幾日，澳洲、紐西蘭、南韓與日本的央行也都選擇維持利率不變。

在通膨方面，金管局表示，短期內物價壓力應仍可控，目前的政策立場「足以應付中期物價穩定的風險」。

新加坡核心通膨率近幾個月來逐漸降溫；6月核心通膨率為年增0.6%，自年初以來一直低於1%。

金管局也說，趕在川普關稅生效前的「拉貨潮」，帶動上半年經濟穩健，避免陷入技術性衰退，預期下半年經濟成長將放緩，「與貿易相關的產業可能會有所回落，但營建業與金融服務部分領域的活動，將受到基礎建設投資增加與金融條件轉趨寬鬆的支撐」。

目前，新加坡僅面臨10%的關稅稅率，是川普祭出的稅率中最低。但由於新加坡的貿易量約為國內生產毛額（GDP）的三倍，因此若全球貿易持續放緩，星國經濟仍將承受更大壓力。新加坡政府先前預測今年經濟成長率將介於0%至2%。

通膨 新加坡

延伸閱讀

哈塞特：川普對美國印度談判進度不滿 認為25%關稅有幫助

整理包／川普公布關稅名單！26國新舊稅率比較 7國變高了

美國關稅恐衝擊農業 徐巧芯點出3關鍵：沒保障恐倒一片

美財長警告大陸！向俄採購石油恐面臨100%關稅 陸方仍態度強硬

相關新聞

Fed一如川普預期按兵不動 指上半年經濟成長放緩

美國聯準會（Fed）於美東時間30日下午2時（台灣時間31日凌晨2時）宣布利率政策按兵不動，聯邦資金利率區間維持在4.2...

美上季GDP數據出爐「強勁成長3%」 川普想降息恐更難成真

美國上季經濟重返擴張，成長率高於市場預期，在關稅不確定性籠罩之際展現韌性。另外，美國企業本月擴大雇用人力，就業人口增幅大...

財星雜誌年度全球500強6台企上榜 鴻海第28 台積電第126

美國「財星雜誌」（Fortune）近日公布2025年全球500大企業排行榜，台灣共有6家企業上榜，鴻海名列第28，台積電...

美聯準會再次按兵不動 川普：聽說9月才降息

美國聯準會（Fed）30日舉行貨幣政策會議，主席鮑爾（Jerome Powell）會後指出，聯準會決定利率維持不變，再度...

經濟快評／Fed維持利率不變，但暗示9月降息機率升高

美國聯準會（Fed）聯邦公開市場操作委員會（FOMC）30日會議決定維持利率不變，但有沃勒與鮑曼兩位理事投下「異議」，兩...

美第2季經濟成長優於預期GDP上揚3% 川普再促 Fed 馬上降息

拜消費者支出溫和成長及進口驟減之賜，美國第2季經濟活動反彈，成長率達3%，高於預期。歐元區第2季經濟也意外微幅成長，反映...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。