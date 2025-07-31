星國貨幣寬鬆政策 喊停

新加坡30日宣布維持貨幣政策不變，在先前連續二度寬鬆貨幣政策後按兵不動，因為當前通膨壓力溫和，讓決策者有時間評估今、明兩年美國關稅對經濟的影響。

新加坡金融管理局（MAS）表示，維持星元名目有效匯率（NEER）政策區間現行斜率、寬度和中心點保持不變。星國向來利用匯率而非利率做為調整主要政策的工具。

消息出爐後，星元匯率升值0.1%，報1.2864星元兌1美元，今年來升值約6%，在亞幣中表現第二佳。

新加坡金管局在聲明中表示：「新加坡經濟前景依然面臨巨大的不確定性，尤其是在2026年」，「全球有效關稅稅率的變化，可能會影響新加坡外向型產業的表現」。

彭博調查的19位經濟學家中，有14位預測金管局將維持政策不變，其他則預測會調降政策區間的斜率，跟進1月和4月時的寬鬆行動。

聯準會（Fed）美東30日下午2時宣布利率決策，市場普遍預期也將按兵不動。近幾日，澳洲、紐西蘭、南韓與日本的央行也都選擇維持利率不變。

在通膨方面，金管局表示，短期內物價壓力應仍可控，目前的政策立場「足以應付中期物價穩定的風險」。

新加坡核心通膨率近幾個月來逐漸降溫；6月核心通膨率為年增0.6%，自年初以來一直低於1%。

金管局也說，趕在川普關稅生效前的「拉貨潮」，帶動上半年經濟穩健，避免陷入技術性衰退，預期下半年經濟成長將放緩，「與貿易相關的產業可能會有所回落，但營建業與金融服務部分領域的活動，將受到基礎建設投資增加與金融條件轉趨寬鬆的支撐」。

目前，新加坡僅面臨10%的關稅稅率，是川普祭出的稅率中最低。但由於新加坡的貿易量約為國內生產毛額（GDP）的三倍，因此若全球貿易持續放緩，星國經濟仍將承受更大壓力。新加坡政府先前預測今年經濟成長率將介於0%至2%。