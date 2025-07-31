美第2季經濟成長優於預期GDP上揚3% 川普再促 Fed 馬上降息

拜消費者支出溫和成長及進口驟減之賜，美國第2季經濟活動反彈，成長率達3%，高於預期。歐元區第2季經濟也意外微幅成長，反映法國和西班牙表現優於預期帶來的助益。

根據美國商務部經濟分析局30日公布的初步數據，第2季國內生產毛額（GDP）換算成年率比前季成長3%，優於彭博資訊訪調經濟學家預估的成長2.6%。相較之下，美國第1季經濟萎縮0.5%，是三年來GDP首度下滑。

報告顯示，淨出口第2季貢獻美國GDP成長率5個百分點，與今年稍早業者爭相採購外國商品，淨出口為今年前三個月成長率帶來歷來最嚴重拖累的情況形成對比；貢獻三分之二GDP的消費者支出成長1.4%，企業投資成長則降溫。另外，第2季剔除食品與能源的個人消費支出（PCE）物價指數比前季上漲2.5%，漲幅大於市場預估的2.3%。

由於貿易與庫存波動今年持續扭曲整體GDP，經濟學家近來一直較關注國內民間買家最終銷售。美國第2季國內民間買家最終銷售增加1.2%，增幅是2022年底以來最小。

彭博資訊經濟學家溫格說：「第2季成長率掩蓋一個事實，即提供較明確需求訊號的項目成長減速。國內民間買家最終銷售降溫顯示即便關稅成本未全部轉嫁給消費者，經濟活動也持續走軟。」

上季經濟成長率數據出爐後，美國總統川普在社群媒體Truth Social讚揚GDP數據遠優於預期，並再次呼籲聯準會（Fed）主席鮑爾與Fed其他官員降息。川普說：「『慢半拍先生』必須馬上降息，現在根本沒有通膨，讓大家買房及為房屋再融資吧！」

另據ADP研究所同日公布的數據，美國民間部門7月就業人口增加10.4萬人，增幅大於彭博資訊訪調經濟學家預估的7.6萬人。

在經濟數據強勁帶動下，追蹤美元兌六種主要貨幣匯率的美元指數30日盤中連續第五個交易日走高，最多上漲0.65%至99.532，是5月30日以來最高。

另一方面，歐元區第2季GDP成長0.1%，優於彭博資訊訪調經濟學家預估的零成長。從國家來看，德國上季GDP萎縮0.1%，義大利也意外萎縮0.1%，法國經濟成長則意外加速至0.3%，西班牙0.7%的成長率也高於預期。

德國與義大利處境艱困，凸顯川普試圖重塑全球貿易樣貌已帶來一些初步傷害。

歐盟和美國本周達成的協議，或許會提供一些經濟活動升溫需要的穩定性，但許多細節仍有待敲定。