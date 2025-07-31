歐盟AI準則 Google將簽署 Meta婉拒

Google全球事務總裁華克卅日在部落格發文證實，Google將簽署歐盟人工智慧（ＡＩ）行為準則，該準則目的在協助企業遵循歐盟的ＡＩ準則。華克同時也表達對這項準則的疑慮。

路透報導，這份自願性行為準則由十三名獨立專家制訂，目的在替簽署方釐清如何符合ＡＩ法案法規要求，例如公布訓練自家通用型ＡＩ模型所採用資料的摘要，以及遵守歐盟著作權法。

同時也是Alphabet法務長的華克在部落格中寫道：「我們希望這個行為準則能夠隨著落實，促使歐洲公民與企業能更便利取得安全一流的ＡＩ工具。」

他還說，Google憂心ＡＩ法案與行為準則可能造成歐洲ＡＩ研發與應用速度減緩。

華克說：「歐盟著作權法、冗長的審查程序或強制揭露商業機密等要求，都將壓抑歐洲ＡＩ模型的研發與推廣，不利歐洲競爭力。」

微軟總裁史密斯本月稍早告訴路透，微軟可能會簽署該準則；Meta Platforms則以模型開發者面臨的法律不確定性為由，婉拒簽署。

OpenAI與法國ＡＩ新創公司Mistral則都表示，將簽署歐盟ＡＩ行為準則。

Meta全球事務長凱普蘭本月發文表示：「此準則對模型開發者帶來諸多法律不確定性，且部分措施已遠超ＡＩ法案本身規範範圍。」

旗下擁有Facebook與Instagram的Meta與歐盟當局在多項議題上針鋒相對，近期爭端則圍繞歐盟政治廣告規則。

這家美國科技巨擘表示，寧可禁止相關廣告，也無意遵守歐盟規定。

法國空中巴士和德國漢莎航空在內等數十家歐洲大型企業本月呼籲歐盟暫緩ＡＩ準則，警告過度干預恐使歐洲在全球ＡＩ競賽中落後。