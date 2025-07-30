美第2季GDP成長3.0%超預期 川普再發文施壓Fed降息

中央社／ 華盛頓30日綜合外電報導
美國聯準會（Fed）。路透
美國聯準會（Fed）。路透

今天出爐的官方數據顯示，美國第2季經濟成長反彈，川普今天聞訊再度發文施壓聯邦準備理事會（Fed降息分析師警告隨著川普加徵關稅，貿易流向改變恐造成數據扭曲。

法新社報導，根據商務部的數據，美國第2季國內生產毛額（GDP）成長折合年率為3.0%，超乎市場分析師預估，同時也扭轉今年前3個月經濟萎縮0.5%的情況。

根據市場觀察網站Briefing.com發布的市場預測數據，外界原本預估美國第2季經濟成長折合年率2.5%。

今年初，企業為了避免川普揚言調高關稅帶來的最糟情況，紛紛搶先囤貨，現在這股庫存已經逐步消化。

商務部表示：「第2季實質GDP的成長主要反映進口的減少，在GDP的計算中，進口是扣除的項目。」

報告中表示，GDP的成長也反映了消費者支出攀升。

高盛（Goldman Sachs）分析師最近指出，今年首季在關稅調升前的進口激增，導致淨出口對GDP成長的拖累創新高。

分析師普遍預期，隨著進口降溫，經濟成長將反彈，但指出這種情況可能不會持續。

分析師警告，川普即將到來的新一波關稅調升，可能會推升通膨，轉而侵蝕家庭的購買力，可能對消費行為造成壓力。

美國總統川普今天在最新出爐的經濟成長數據超乎預期後，發文向聯邦準備理事會（Fed）擴大施壓，要求降息。Fed今天稍後將公布最新的利率政策決議。

川普今天在自家社群媒體平台「真實社群」（TruthSocial）發文說：「『太遲了』。現在就得降息。」川普還說，美國第2季經濟成長折合年率3.0%，優於分析師預估。

Fed 川普 降息 分析師

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