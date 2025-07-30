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美股早盤／道瓊平盤波動！投資人靜候Fed決策 川普再施壓鮑爾降息

美股早盤／道瓊平盤波動！投資人靜候Fed決策 川普再施壓鮑爾降息

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
市場靜候Fed利率決策，美股30日早盤平盤波動。路透社
市場靜候Fed利率決策，美股30日早盤平盤波動。路透社

美股三大指數30日早盤幾乎持平，投資人正靜待聯準會Fed）4個小時後公布最新的利率決策。

道瓊工業指數早盤平盤波動、標普500指數漲近0.1%、那斯達克指數漲0.2%。費城半導體指數漲1%、台積電ADR漲0.6%。

美國商務部30日公布，第2季國內生產毛額（GDP）季比年率為3%，優於市場預期的2.3%，擺脫前一季下滑0.5%的頹勢，不過，投資人仍聚焦於即將於台北時間31日凌晨2時公布的Fed利率決策。

投資人預期Fed將按兵不動。根據芝商所的FedWatch工具，市場認為聯邦資金利率維持在4.25%至4.5%區間的機率逼近98%。

交易員將關注鮑爾在會後記者會的發言，以尋求貨幣政策走向的線索。此時，川普及其盟友仍持續施壓Fed降息

川普在第2季GDP公布後，於自家社群平台Truth Social發文說，上季GDP成長3%，繳出遠優於預期的成績，「『慢半拍』先生鮑爾必須立刻降息，沒有通膨！讓民眾買房與再融資吧！」

美國互惠資本管理公司固定收益研究副總裁坦柏曼表示：「儘管政治壓力升高，Fed主席鮑爾仍持續釋出保持耐心的訊號。金融市場預期聯準會至少到9月前都不會改變貨幣政策。」

個股消息方面，連鎖咖啡巨頭星巴克連六季同店銷售下滑，股價開高走低，早盤一度挫跌2.3%。

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