Google將簽署歐盟AI行為準則 Meta不跟進
Alphabet旗下的Google全球事務總裁華克（Kent Walker）今天在部落格發文證實，Google將簽署歐洲聯盟（EU）人工智慧（AI）行為準則，該準則目的在協助企業遵循歐盟的AI準則。華克同時也表達對這項準則的疑慮。
路透社報導，這份自願性行為準則由13名獨立的專家制訂，目的在替簽署方釐清如何符合AI法案（Artificial Intelligence Act）的法規要求，例如公布訓練自家通用型AI模型所採用資料的摘要，以及遵守歐盟著作權法。
同時也是Alphabet法務長的華克在部落格中寫道：「我們希望這個行為準則能夠隨著落實，促使歐洲公民與企業能更便利取得安全一流的AI工具。」
他還說，Google憂心AI法案與行為準則可能造成歐洲AI的研發與應用速度減緩。
華克說：「特別是偏離歐盟著作權法、冗長的審查程序、或強制揭露商業機密等要求，都將壓抑歐洲AI模型的研發與推廣，不利歐洲的競爭力。」
微軟公司（Microsoft）總裁史密斯（Brad Smith）本月稍早告訴路透社，微軟可能會簽署該準則；MetaPlatforms則以模型開發者面臨的法律不確定性為由，婉拒簽署。
OpenAI與法國AI新創公司Mistral則都表示，將簽署歐盟AI行為準則。
Meta全球事務長凱普蘭（Joel Kaplan）本月在LinkedIn發文表示：「此準則對模型開發者帶來諸多法律不確定性，且部分措施已遠超AI法案本身的規範範圍。」
旗下擁有Facebook與Instagram的Meta與歐盟當局在多項議題上針鋒相對，近期爭端則圍繞歐盟政治廣告規則。
這家美國科技巨擘表示，寧可禁止相關廣告，也無意遵守歐盟規定。
法國空中巴士（Airbus）和德國漢莎航空（Lufthansa）在內等數十家歐洲大型企業本月呼籲歐盟暫緩AI準則，警告過度干預恐使歐洲在全球AI競賽中落後。
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