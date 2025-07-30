WhatsApp內建Meta AI恐違競爭法 義大利展開調查

義大利今天宣布，對社群媒體巨擘Meta在旗下通訊應用程式WhatsApp內建自家人工智慧（AI）工具，可能違反歐洲聯盟競爭法一事啟動調查。

法新社報導，Meta旗下擁有臉書（Facebook）、Instagram和WhatsApp，其Meta AI工具數月前出現在即時通訊服務WhatsApp的畫面中。

義大利反托拉斯機構在聲明中指出：「2025年3月，在消費者通訊應用程式服務市場具主導地位的Meta決定在WhatsApp應用程式中預先安裝其AI服務。Meta此舉恐是『強制』用戶使用其聊天機器人和AI支援服務。」

聲明寫道，Meta整合Meta AI與WhatsApp的做法可能「不是透過實力競爭，而是藉由向用戶『強加』兩種不同服務，將其客戶群導入這個新興市場，這可能對競爭對手造成損害」。

該反托拉斯當局提到，昨天已會同金融警察對Meta義大利子公司營業場所進行檢查，並且正「與歐洲聯盟執行委員會（European Commission）的主管機關密切合作」，對該公司進行調查。

義大利當局指出，長期運用Meta AI提供的資訊，用戶恐有變得「無法擺脫」，或在實用層面上「依賴」這款工具的風險，「這項服務生成的回應似乎會變得越來越有用，也越來越切題」。