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美上季GDP數據出爐「強勁成長3%」 川普想降息恐更難成真

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
美國上季經濟成長3%，優於市場預期。歐新社
美國上季經濟成長3%，優於市場預期。歐新社

美國上季經濟重返擴張，成長率高於市場預期，在關稅不確定性籠罩之際展現韌性。另外，美國企業本月擴大雇用人力，就業人口增幅大於預估，與上月就業人口減少形成對比。

美國商務部30日公布，第2季國內生產毛額（GDP）換算成年率後比前季成長3%，優於彭博資訊訪調經濟學家預估的成長2.6%，以及第1季的萎縮0.5%。美國第2季個人消費成長1.4%，優於第1季的成長0.5%。

另據ADP研究所同日公布的數據，美國民間部門7月就業人口增加10.4萬人，增幅大於彭博資訊訪調經濟學家預估的7.6萬人。

GDP 美國 降息 川普 關稅 成長率

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