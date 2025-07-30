美上季GDP數據出爐「強勁成長3%」 川普想降息恐更難成真
美國上季經濟重返擴張，成長率高於市場預期，在關稅不確定性籠罩之際展現韌性。另外，美國企業本月擴大雇用人力，就業人口增幅大於預估，與上月就業人口減少形成對比。
美國商務部30日公布，第2季國內生產毛額（GDP）換算成年率後比前季成長3%，優於彭博資訊訪調經濟學家預估的成長2.6%，以及第1季的萎縮0.5%。美國第2季個人消費成長1.4%，優於第1季的成長0.5%。
另據ADP研究所同日公布的數據，美國民間部門7月就業人口增加10.4萬人，增幅大於彭博資訊訪調經濟學家預估的7.6萬人。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言