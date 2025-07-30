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貿易協議落空？川普宣布課徵印度25%關稅 決策關鍵原因曝光

歐元區第2季經濟意外成長0.1% 關稅衝擊待觀察

中央社／ 布魯塞爾30日綜合外電報導

今天發布的官方數據顯示，儘管國際貿易緊張局勢讓全球經濟前景蒙上陰影，歐元區經濟第2季意外出現成長。

法新社報導，歐盟官方統計機構表示，這個由20國組成的單一貨幣區，4到6月期間經濟較前1季成長0.1%。

美國總統川普自從1月重返白宮後，對歐盟祭出一連串嚴厲關稅措施。不過，歐盟日前與美國達成協議，避免進一步升高貿易戰。

歐盟官員希望這項協議能為企業帶來樂見的確定性，並避免更嚴重的經濟衝擊，但分析師警告，由於協議規定對大多數出口產品徵收15%關稅，歐洲經濟產出仍將受到影響。

歐盟統計局（Eurostat）今天公布的數據顯示，歐洲第2大經濟體法國第2季經濟成長0.3%，優於預期，但表現最佳的是西班牙，4到6月間經濟成長0.7%。

歐洲經濟強權德國則意外較前一季萎縮0.1%。義大利第2季經濟也下滑0.1%。

歐元區的數據優於彭博和金融數據公司FactSet訪調分析師預估的0.0%。歐元區第1季經濟成長0.6%。

歐盟 關稅 歐元區

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