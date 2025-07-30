三星拿下特斯拉大單 有機會追趕台積電？專家點出五大挑戰

三星電子意外與特斯拉敲定165億美元晶片製造協議，為許多投資人幾乎已徹底放棄的三星晶圓代工事業注入新活力，激勵三星股價本周以來大漲逾一成。不過，專家警告，這項協議其實暗藏一些隱憂，三星晶圓代工事業能否走出困境，仍有待觀察。

三星股價30日收漲2.8%至7.26萬韓元，該公司與特斯拉達成協議的消息28日曝光以來已漲10.2%，7月以來則漲逾20%，邁向20多年來最佳單月表現，漲幅大於台積電的9%。三星貢獻南韓股市基準Kospi指數7月逾半數漲幅，凸顯投資人樂觀心態日益升溫。

花旗集團分析師表示，三星與特斯拉達成協議別具意義，原因是這項協議象徵三星處境艱困的晶圓代工事業，將從依賴內部訂單轉向擴大外部合作。如果成功落實協議，三星吸引其他外部客戶的可能性將上升，投資美國工廠也將取得正當性。摩根士丹利分析師金榮燦與蜜雪兒‧金（音譯）認為，與特斯拉結盟可望讓三星市值增加逾500億美元。

百達資產管理公司資深投資經理人李英宰（音譯）說：「我認為截至目前為止市場基本上認定三星晶圓代工事業價值不只是零而已，而是負值，但市場如今評估後突然發現『還不錯！他們仍可奮力一搏』。」

不過，路透熱點透視專欄作家哈姆林（Katrina Hamlin）警告，這項出乎意料的協議未必能讓三星一帆風順。首先，從協議為期八年來看，與特斯拉合作每年將貢獻三星21億美元營收，遠不足以讓三星晶圓代工事業扭轉頹勢。惠譽（Fitch Ratings）估計三星晶圓代工事業第1季營業虧損達到5兆韓元，第2季虧損將高於第1季。

其次，特斯拉執行長馬斯克宣稱該公司委託三星生產的晶片是最低數量，需求最終可能「增加數倍」，但這位全球首富以跨大產量預估聞名。第三，允許馬斯克視察生產線並攜手三星「盡可能提高製造效率」的反常決定，也可能迫使三星分享重要技術，這可能趕跑其他潛在客戶。

從其他方面來看，特斯拉也是高風險合作夥伴。馬斯克上周表示，由於美國持續減少扶植電池動力 特斯拉未來幾季處境會很艱困。另一方面，特斯拉中國大陸與歐洲市占率不斷下降，自動駕駛計程車（robotaxi）和Optimus機器人等長期押注未必能填補缺口。

除此之外，三星也承受證明該公司具備執行力的壓力。路透去年報導，受高溫與耗電問題影響，三星旗下高頻寬記憶體（HBM）未通過輝達（Nvidia）測試。儘管三星已具備開發2奈米晶片等尖端晶片的能力，確保這些晶片以高良率和高品質量產仍是難題，在未測試的美國工廠生產這些晶片進一步增添不確定性。未達到要求不只會危及這項計畫獲利能力，特斯拉是否會繼續與三星合作，也將打上大問號。