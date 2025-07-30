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美中貿易談判結束！市場關注科技財報、Fed會議 亞股漲跌互見

中央社／ 香港30日綜合外電報導
美國與中國大陸同意繼續談判以延長關稅休戰期後，投資人密切注意兩國的進展，同時關注科技業財報及美國聯邦準備理事會（Fed）的政策會議，亞洲股市今天漲跌互見。 示意圖／AI生成
美國與中國大陸同意繼續談判以延長關稅休戰期後，投資人密切注意兩國的進展，同時關注科技業財報及美國聯邦準備理事會（Fed）的政策會議，亞洲股市今天漲跌互見。 示意圖／AI生成

美國與中國大陸同意繼續談判以延長關稅休戰期後，投資人密切注意兩國的進展，同時關注科技業財報及美國聯邦準備理事會（Fed）的政策會議，亞洲股市今天漲跌互見。

法新社報導，美國過去這週與歐洲聯盟（EU）及日本達成貿易協議後，各界轉而聚焦美中兩國的談判。

這次談判的目標為延長5月中旬達成的90天關稅休戰協議，以降低威脅世界前2大經濟體的高額關稅。

美中官員昨天在瑞典首都斯德哥爾摩（Stockholm）結束為期2天的會談後，中方表示，雙方同意延長關稅休戰協議，但未說明延長何時生效，以及為期多久。

美方團隊則樂觀表示，他們可能二度宣布為期90天的關稅休戰。

雙方均未公布任何細節，但美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）表示，總統川普（Donald Trump）對於是否延長休戰有「最終決定權」。

財政部長貝森特（Scott Bessent）稱談判氣氛「非常有建設性」。

各界普遍認為休戰期會延長，但仍存在一些緊張情緒，因為許多國家仍未在川普訂下的8月1日期限前達成協議。

東京、香港、威靈頓、馬尼拉股市收跌；上海、雪梨、首爾、台北股市則收漲。

美國 美中 川普 關稅 亞股

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