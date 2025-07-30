美中貿易談判結束！市場關注科技財報、Fed會議 亞股漲跌互見
美國與中國大陸同意繼續談判以延長關稅休戰期後，投資人密切注意兩國的進展，同時關注科技業財報及美國聯邦準備理事會（Fed）的政策會議，亞洲股市今天漲跌互見。
法新社報導，美國過去這週與歐洲聯盟（EU）及日本達成貿易協議後，各界轉而聚焦美中兩國的談判。
這次談判的目標為延長5月中旬達成的90天關稅休戰協議，以降低威脅世界前2大經濟體的高額關稅。
美中官員昨天在瑞典首都斯德哥爾摩（Stockholm）結束為期2天的會談後，中方表示，雙方同意延長關稅休戰協議，但未說明延長何時生效，以及為期多久。
美方團隊則樂觀表示，他們可能二度宣布為期90天的關稅休戰。
雙方均未公布任何細節，但美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）表示，總統川普（Donald Trump）對於是否延長休戰有「最終決定權」。
財政部長貝森特（Scott Bessent）稱談判氣氛「非常有建設性」。
各界普遍認為休戰期會延長，但仍存在一些緊張情緒，因為許多國家仍未在川普訂下的8月1日期限前達成協議。
東京、香港、威靈頓、馬尼拉股市收跌；上海、雪梨、首爾、台北股市則收漲。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言