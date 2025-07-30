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法國第2季GDP成長高於預期 展現抗關稅韌性

中央社／ 巴黎30日綜合外電報導

法國國家統計及經濟研究局今天表示，儘管國際局勢動盪，第2季國內生產毛額（GDP）季增0.3%，高於預期。法國財政部長隆巴爾表示，這項數據展現法國對關稅衝擊的韌性。

法新社報導，根據國家統計及經濟研究局（INSEE）公布的數據，作為歐元區第2大經濟體，法國第2季國內生產毛額（GDP）季增0.3%，高於第1季的0.1%，也略高於原預期的0.2%。

美國4月宣布關稅政策，造成全球商業環境不穩以來，外貿對法國GDP的貢獻為負0.2%。第2季相較前季的負0.5%略有改善，主因是出口小幅回升，但進口增速更快，導致整體貢獻仍為負值。

法國財政部長隆巴爾（Eric Lombard）表示，在有些關稅已生效情況下，經濟成長展現法國對美國關稅衝擊的韌性。

他在法國RTL電台上說：「當關稅來襲時，我們第2季仍能保持0.3%的經濟成長，清楚顯示我們能在這種情勢下站穩腳步。」

家庭支出對GDP成長的影響由負轉正，成長了0.1%，主要與購買的食物增加有關。

法國 美國 經濟發展

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