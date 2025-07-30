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復古鞋款熱銷！Adidas上季獲利優於預期 維持全年財測不變

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
愛迪達（Adidas）復古經典球鞋持續熱賣，讓該公司獲利大進補。路透社
愛迪達（Adidas）復古經典球鞋持續熱賣，讓該公司獲利大進補。路透社

儘管經濟成長的不確定性升高，消費者持續熱中於購買愛迪達（Adidas）的Samba等復古經典款式運動鞋，帶動這家德國運動品牌大廠上季獲利優於預期。

愛迪達今（30）日公布，上季（第2季）營業利益為5.46億歐元（6.3億美元），優於分析師預期的5.03億歐元。營收則是略低於預期的60億歐元，主要受歐元升值拖累。該公司表示，上季營收已計入約3億歐元的匯兌損失。

愛迪達表示，美國關稅上季已造成數千萬歐元的衝擊，警告下半年美國市場產品的成本可能增加多達2億歐元。

目前愛迪達維持全年財測不變，預估營業利益將介於17億-18億歐元。執行長古爾登（Bjorn Gulden）表示，已因美國關稅衝擊的不確定性，連續兩季未調高全年財測。

古爾登說，愛迪達美國產品的成本增加，也可能影響消費者需求，「我們目前對財務達標有信心，但當然情勢可能會改變，如果逆風比我們現在的假設更弱，就也有成長空間」。

愛迪達已連續兩年受惠於復古風潮，經典鞋款Samba重新走紅後，熱潮擴及其他三條紋復古球鞋，吸引從拉丁美洲到中國大陸等全球市場消費者的注意，進一步帶動品牌服飾與運動表現產品的銷量，縮小了與產業龍頭Nike之間的差距。

投資人正評估愛迪達能否在川普關稅政策、全球經濟不確定，及競爭對手Nike努力改革的重重挑戰中，維持成長動能。這些因素將決定愛迪達能否實現古爾登的獲利提升計畫。

美國 愛迪達 消費者

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