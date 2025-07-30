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浪高逾1公尺！俄8.8強震7小時後 第一波海嘯開始衝擊夏威夷

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導

俄羅斯堪察加半島東部外海30日上午發生規模8.8的強烈地震後，美國太平洋海嘯警報中心（PTWS）在最新通報中表示，海嘯浪潮「正在衝擊夏威夷」。

BBC報導，PTWS在通報中補充指出：「應立即採取緊急行動以保護生命與財產」，並警告危險可能會持續數小時。

根據數據，目前測得最高的浪位出現在歐胡島的哈雷伊瓦（Haleiwa），浪高為1.21公尺，波浪間隔時間為12分鐘。

美國夏威夷州檀香山的度假民眾29日站在飯店陽台上眺望威基基海灘。路透
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地震 海嘯 俄羅斯

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