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數位鐵幕降臨？克宮欽點超級應用Max 要打造成俄版微信

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
VK集團推出的Max超級應用程式，標榜整合通訊、支付、政務服務等多種功能，被視為俄羉斯實現數位主權的重要一步。路透
VK集團推出的Max超級應用程式，標榜整合通訊、支付、政務服務等多種功能，被視為俄羉斯實現數位主權的重要一步。路透

俄羅斯總統普亭正加速打造由政府全面掌控的網路生態系統。國營企業VK集團7月推出的「Max」超級應用程式，被外界形容為俄版「微信」，標榜整合通訊、支付、政務服務等多種功能於一身，是俄國實現數位主權的重要一步。但專家警告，此舉將大幅擴增克里姆林宮監控民眾網路活動的能力。

當局計畫同步限制來自「不友好國家」的境外軟體與通訊服務，Meta旗下的WhatsApp傳出極有可能遭禁。自2022年俄烏戰爭爆發以來，俄羅斯已封鎖Facebook、Instagram及X（前身為推特）等平台，YouTube遭頻寬限速，而陸企字節跳動旗下的TikTok，因配合俄國法律限制國際內容和直播，熱度明顯下滑。

歐洲政策分析中心研究員指出，Max未採用端對端加密技術，政府能輕易存取用戶資料，而VK集團由國營能源巨頭Gazprom透過控股公司實際掌控，執行長Vladimir Kirienko為普亭親信之子。

根據監測組織統計，俄羅斯7月的前27天就發生2,591起區域行動網路斷訊，遠高於6月的654起，官方稱此為反制烏克蘭無人機攻擊的必要措施。

政府還收緊網路言論控管，禁止LGBTQ相關內容，對「極端主義」搜尋祭出罰款，一些反戰言論甚至可能被判多年徒刑。

俄羅斯近年大力推動科技本土化。去年。政府主導收購國內最大搜尋引擎Yandex本土業務。VK旗下社群平台VKontakte用戶數已超越YouTube，但專家認為Max短期內難以取代主流通訊軟體，初期可能𤴓位為政務服務入口。

普亭 網路 俄羅斯

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