星巴克整體財報仍差…投資人硬是找到亮點 股價盤後反彈5％

星巴克（Starbucks）上季銷售跌幅與獲利都不如分析師預期，彭博資訊指出，這顯示星巴克想透過加快服務速度、讓門市更具吸引人來重振成長的計畫，尚未見效。

星巴克上季（公司會計年度第3季）全球同店銷售下滑2%，跌幅較彭博訪調查分析師預期的1.5%更大；調整後每股盈餘0.5美元，亦遠低於分析師預估的0.65美元。

不過歷經過去一年半長期的全球同店銷售下滑後，投資人這回在周二（29日）財報發布後，改為選擇樂觀看重其中的「綠芽」，也就是復甦跡象，星巴克股價在盤後交易一度大漲5%，後來漲幅縮小至4.5%左右。

財報出現生機的第一個焦點是中國大陸市場。上季星巴克在中國市場的銷售，終於有了2023年以來的首次銷售成長，增幅2%。另外，在美國市場的銷售減幅，比市場預期的小一些。

彭博分析師哈倫認為，美國市場的銷售跌幅低於預期，加上尼可提到員工流動率與顧客滿意度有改善，「指向具備某些動能」。

星巴克執行長尼可（Brian Niccol）去年9月上任後，在美國市場希望透過縮短等候時間、更新菜單以及重新設計門市增加坐位來吸引顧客回流。

彭博指出，儘管分析師與投資人普遍對尼可的改革持正面態度，但他們對改革時間表以及所需成本，保持警惕。然而尼可周二說，轉型計畫「進度超前」，並承諾將在2026年「引爆創新浪潮」。他還表示，公司已將門市建設成本削減了30%，並透過一項新計畫來增加人力，提升顧客服務，優先處理內用與得來速訂單。

星巴克在中國大陸這個公司的第二大市場，已調降部分茶類飲品價格，並增加無糖選項以吸引顧客回流。這些措施在上季展現成效，消費交易數增加6%，同店銷售也成長2%。

彭博曾報導，星巴克正考慮出售中國事業的部分持股。尼可周二在財報法說電話會議中提到，目前逾20個機構有興趣，公司希望保留「具有意義」的持股比例。

星巴克高階主管指出，上季營業利益率下滑，主要是轉型計畫的支出，錢花在增加門市人力、在拉斯維加斯舉辦的店長大會等項目，另外也受到通膨影響。

財務長史密斯（Cathy Smith）表示，星巴克未來一年內計劃在美國直營門市增加更多人力，準備以5億美元來支應。對於剩餘會計年度的展望「保守」，原因包括轉型計畫帶來的改變，以及消費者環境的不確定性。她說：「交易量正在改善，但最終會回到什麼水準，仍不明朗。」

基於執行長尼可的目標是找回星巴克門市的溫馨氛圍與個人化體驗，公司宣布，下個會計年度裡計劃關掉行動點餐只供外帶的店面，原因這類門市據點欠缺星巴克的傳統親切溫度。

星巴克股價截至周二收盤，今年以來僅上漲不到2%，落後於標普500指數。