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她當了輝達財務長身價暴漲突破300億元 另一位也成巨富

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
輝達財務長柯蕾絲（Colette Kress）。取自網路
輝達財務長柯蕾絲（Colette Kress）。取自網路

隨著輝達（Nvidia）市值持續成長，兩位高層主管也已躍居十億美元（約新台幣300億元）富豪俱樂部，這使得該公司的十億美元富豪人數達到了六人。

根據彭博億萬富豪指數，財務長柯蕾絲（Colette Kress）以及負責全球銷售與行銷的執行副總裁普利（Jay Puri）個人淨資產都已突破10億美元。這是該指數首度估算這二人的財富。

這兩位高層主管的財富和輝達的股價有密切連動。輝達股價周一（28日）創下新高，本月稍早成為全世界首家市值達到4兆美元的企業。自2023年初以來，輝達股價累計飆升超過1,100%。

輝達公司發言人不願置評。

這些10億美元的財富象徵著當前AI領域的淘金熱潮。包括Meta、Alphabet在內的企業，紛紛為AI研究人員提供數億美元的薪酬方案，甚至砸下數十億美元，從Scale AI、Windsurf等公司進行人才挖角。

輝達執行長黃仁勳被問到有關AI研究人員驚人高薪時，他表示，這樣的誘因是合理的，因為AI實驗室能創造巨大的價值。他在7月23日於華盛頓舉行的一場AI高峰會上表示，「我在我管理團隊中創造的億萬美元富豪比世界上其他執行長都多」。

62歲的黃仁勳近來超越「股神」巴菲特，成為全球第九大富豪，財富淨值達到1,528億美元，高於巴菲特的1,433億美元。輝達董事史蒂文斯（Mark Stevens）、寇克斯（Tench Coxe）以及瓊斯（Harvey Jones）也都是身價超過十億美元的富豪，這三人擔任輝達董事已超過30年。

70歲的輝達全球業務營運執行副總裁普利（Jay Puri）是在2005年加入輝達，此前22年任職於昇陽公司（Sun Microsystems），而且是昇陽的第26號元老級員工，協助開創行銷部門。

57歲的財務長柯蕾絲則是在2013年加入輝達，當時輝達的市值還沒達到100億美元。她先前在其他科技公司財務領域歷練約20年，包括擔任思科（Cisco）財務長，也在微軟任職超過13年。

柯蕾絲曾在2018年受訪時提到，她會加入輝達是受到熱愛電玩遊戲的兒子影響，不過真正打動她的，是黃仁勳在白板上描繪的公司願景。她說：「他是極具遠見的人，而這種精神已深入整個公司文化，這是一間我會形容是非常務實的企業。」

第四位董事西維爾（Brooke Seawell）也最終也有機會加入十億美元富豪俱樂部。他自1997年起擔任輝達董事，持股價值目前約為7.5億美元。

財務 輝達

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