波音Q2虧損縮小 交機數量增多營運趨穩定

美國航空巨擘波音公司（Boeing Co.）今天公布財報指出，在交機數量增多之下，公司第2季虧損收窄；波音執行長表示，營運上已出現穩定跡象。

法新社報導，波音報告第2季虧損6.97億美元，去年同期則是虧損14億美元。第2季營收成長34.9%，達到227億美元，優於分析師預期。

波音在第2季或今年上半年的交機數量，創下自2018年以來新高，這反映出波音在出現一連串安全問題後，致力於改善品管作業。

波音重申，計劃取得美國監管機構批准，以提高737 MAX今年的產量。

2024年1月阿拉斯加航空公司（Alaska Airlines）一架波音飛機在飛行途中發生機艙窗門脫落事件後，取得美國聯邦航空總署（FAA）批准一事，被視為波音公司尋求轉虧為盈的關鍵目標。

去年8月加入波音的執行長歐特柏格（KellyOrtberg）表示，他對公司出現的進展感到鼓舞，但仍有許多工作要做。

歐特柏格在與分析師的電話會議上說：「這就像在轉動一艘巨輪。我想我們正在轉向。我不認為已經轉過來了。我們仍有很多工作要完成。」

波音公司先前曾表示，預計2025年下半年現金流將轉為正值。

波音過去6個年度一直在虧損，先是兩架MAX墜機事件帶來重挫，隨後處於疫情期間的經濟低迷。