川普關稅擋不住！越南北部製造重鎮再迎投資熱 陸資流入有增無減

在越南北部電子科技製造重鎮的北寧省，中國大陸的資金沒有因為關稅相關憂慮而停止流入，事實上，有增無減。

從中國印刷電路板製造商急切招工，到施工團隊趕進度為一家深圳遊戲零件製造商蓋新廠，距離河內市一小時車程的北寧省，正因陸企投資，呈現出熱絡景象。省府官員預計很快會批准總額10億美元的新投資申請，多數是陸企資金。

在當前地緣政治貿易衝突的氛圍下，這些景象似乎有點違和。美國川普政府的鷹派人士幾個月前還放話：越南之類的全球製造商必須降低對中國供應鏈的依賴，否則小心要面臨更高的美國關稅。川普貿易顧問納瓦羅4月甚至在福斯新聞上稱，越南「本質上是中國共產黨的殖民地」。

然而，川普7月初宣布與河內達成協議，對越南製造商品課20%關稅，對被懷疑轉運的產品課徵40%關稅，東南亞區競爭對手的關稅率與越南相差無幾，菲律賓與印尼談成的關稅率各為19%，僅低1個百分點，大約20%，中國大陸則高達55%。

彭博分析師曾緒良指出，「越南仍處於相對有利的位置」，雖然20%的關稅並非最低，但「憑藉成本優勢、成熟的產業基礎，以及鄰近中國的地理位置，對競爭力的傷害有限。中國製造商把生產轉移到越南依然合理」。

越南工業園區開發商KCN Vietnam的經理鄭美表示，該公司最新一期的標準化廠房與倉庫項目很快售罄。這批十多座廠房大多會掛上陸企標誌，包括為微軟和任天堂代工遊戲控制器的深圳MYGT，以及生產電聲電路板的東莞瑞景電子，「他們仍在毫不猶豫地加速投資」。

經過4月川普宣布對其課徵46%懲罰性關稅後，越南獲得了喘息。那時，美國訂單銳減，市場擔憂關稅可能重創經濟，河內當局迅速派出多個代表團赴華府遊說。所幸訂單下滑很短暫。根據美越談成貿易協議，越南的處境並不遜於其他競爭國家。

但仍有個大疑問待解：白宮要如何界定「轉運」產品？川普政府預計不久後公布細節。儘管存在不確定性，但越南在全球供應鏈的地位日益重要，外資投資正在上升，北寧省官員阮德隆表示，今年上半年已承諾的外資投資總額是40億美元，預計下半年還將新增10億美元。

阮德隆邊喝著綠茶邊淡定表示，「我們工業園區的企業仍正常運作，貨品進出一切照常。」

越南官員有理由保持樂觀。中國大陸仍是該國最大貿易夥伴。今年上半年，中國和香港企業在越南的投資承諾額年增23%至35.6億美元。川普宣布關稅後的第2季，投資額年增幅仍是24%。

但河內官員也承認，關稅可能重創對美出口，科技產業尤為脆弱。越南政府7月11日進行內部評估，對美出貨量可能下滑三分之一，科技產品出口恐減少約150億美元。

製造商還可能面臨另一個變數，那就是，中國並不樂見供應商外移，正擴大管制專家人才和高科技設備。

2017至2021年間擔任美國駐越南大使、現為亞洲集團顧問公司效力的Daniel Kritenbrink說，「越南依然是非常有吸引力的投資目的地，但沒看到大規模的新專案。」

長期布局

越南已遠離農業國舊形象。由共黨政府簽署了十多個貿易協定，並積極尋求新協議，這提升了越南對全球供應商的吸引力。而那裡政治穩定，勞動力年輕、便宜、懂技術。政府規劃的數十億美元基礎設施項目，將使物流條件更完善。

蘋果執行長庫克今年5月表示，越南將為美國市場生產「幾乎所有」iPad、MacBook、Apple Watch 與 AirPods。

物流及工業地產開發商BW Industrial表示，2025年前五個月已出租全年規劃面積的84%以上，「來的不只是陸企，美國、南韓、日本和其他國家的許多企業也紛紛進駐。」

然而，這股動能依然高席仰賴中國零件。

今年上半年，越南自中國進口貨品總額接近850億美元，年增26%，占總進口的近四成，涵蓋電子零組件、布料、機械零件等各類產品。

法國外貿銀行（Natixis）資深經濟學家阮貞說：「越南主要出口商品，手機與紡織品，所需的零件高度依賴中國」。

諷刺的是，越南對美貿易逆差擴大的主因之一，正是川普第一任期對中國大陸發動貿易戰，迫使製造商轉向越南。如今，越南更深地嵌入全球供應鏈，對中國零組件的依賴程度也高於以往。

曾緒良指出，川普試圖透過對轉運產品課徵40%重稅，促使越南與中國脫鉤，但這些努力「終究難以奏效，因為中國仍是各類零組件的主要供應國」。

在北寧近期一場電子展上，陸企主管穿梭展場，普遍認為越南的吸引力將延續至川普政府之後。

廣東洲光源紅外半導體公司執行長黃均漢說，越南蘊藏廣大商機。該公司生產從藍牙耳機到汽車感測器各種產品的元件。

目前在越南擁有11處工業基地的KCN Vietnam計畫，到2028年將基地數量增加一倍以上，該公司營運長Hardy Diec說：「客戶正力促我們儘快交付廠房，大多數簽的都是五年以上長約，他們來這裡就是為了長期投資。」