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韓元盤中急拉 傳美國在貿易談判中要求韓元升值

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
南韓媒體報導，美國在美韓貿易談判中要求韓元升值。路透
南韓媒體報導，美國在美韓貿易談判中要求韓元升值。路透

韓元匯率今天盤中急升近0.8%，在亞幣中最強勁，因為南韓媒體報導，美國在美韓貿易談判中要求韓元升值。

韓元兌美元盤中一度升值0.83%，報1,378.35韓元兌1美元。此前《韓國經濟日報》報導，南韓財長具潤哲預定周四與美國財長貝森特進行最終的貿易協商時，外匯問題將再度成為檯面上的議題。

對上述最新報導，南韓財政部不願置評。白宮未立即回應置評請求，因為華盛頓當地已是周二晚間非正常工作時段。

韓媒報導說，南韓政府在提出明確措施來強化韓元匯率時面臨困難，原因是國內外的不確定性因素是韓元匯率疲軟的主因。報導說，選項之一是把南韓央行每季公布的匯市干預數據改為每月公布。

南韓 美國 華盛頓

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