新加坡未繼續寬鬆、貨幣政策不變 因應關稅不確定性

新加坡今天宣布維持貨幣政策不變，在先前連續二度寬鬆貨幣政策後按兵不動，因為當前通膨壓力溫和，讓決策者有時間評估今、明年美國關稅對經濟的影響。

新加坡金融管理局（MAS）表示，維持星元名目有效匯率（NEER）政策區間現行斜率、寬度和中心點保持不變。星國向來利用匯率而非利率做為調整主要政策的工具。

消息出爐後，星元匯率升值0.1%，報 1.2864星元兌1美元，今年來升值約6%，在亞幣中表現第二佳。

新加坡金管局在聲明中表示：「新加坡經濟前景依然面臨巨大的不確定性，尤其是在2026年」，「全球有效關稅稅率的變化，可能會影響新加坡外向型產業的表現」。

彭博調查的19 位經濟學家中，有14位預測金管局將維持政策不變，其他則預測會調降政策區間的斜率，跟進1月和4月時的寬鬆行動。

美國聯準會即將在30日宣布利率決策，市場普遍預期將按兵不動。近幾日，澳洲、紐西蘭、南韓與日本的央行也都選擇維持利率不變。

在通膨方面，金管局表示，短期內物價壓力應仍可控，目前的政策立場「足以應付中期物價穩定的風險」。

新加坡核心通膨率近幾個月來已逐漸降溫。6月核心通膨率為年增0.6%，自年初以來一直低於1%。

金管局也說，繼趕在關稅生效前的「拉貨潮」帶動上半年經濟穩健、避免陷入技術性衰退後，預期下半年經濟成長將有所放緩，「與貿易相關的產業可能會有所回落，但營建業與金融服務部分領域的活動將受到基礎建設投資增加與金融條件轉趨寬鬆的支撐」。

目前，新加坡迄今僅面臨10%的關稅稅率，是川普祭出的稅率中最低的。但由於新加坡的貿易量約為國內生產毛額（GDP）的三倍，因此若全球貿易持續放緩，星國仍高度曝險。

新加坡政府先前預測今年經濟成長率將介於0%至2%。