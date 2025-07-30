快訊

川普關稅陰影！英國鋼鐵城鎮的生存轉型之戰

台灣也受影響！俄羅斯規模8.7強震引發海嘯 氣象署曝抵台時間

獨／沈玉琳住院最新狀況曝 持續發燒但意識清醒：並未腦水腫

新加坡未繼續寬鬆、貨幣政策不變 因應關稅不確定性

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
新加坡維持貨幣政策不變。美聯社
新加坡維持貨幣政策不變。美聯社

新加坡今天宣布維持貨幣政策不變，在先前連續二度寬鬆貨幣政策後按兵不動，因為當前通膨壓力溫和，讓決策者有時間評估今、明年美國關稅對經濟的影響。

新加坡金融管理局（MAS）表示，維持星元名目有效匯率（NEER）政策區間現行斜率、寬度和中心點保持不變。星國向來利用匯率而非利率做為調整主要政策的工具。

消息出爐後，星元匯率升值0.1%，報 1.2864星元兌1美元，今年來升值約6%，在亞幣中表現第二佳。

新加坡金管局在聲明中表示：「新加坡經濟前景依然面臨巨大的不確定性，尤其是在2026年」，「全球有效關稅稅率的變化，可能會影響新加坡外向型產業的表現」。

彭博調查的19 位經濟學家中，有14位預測金管局將維持政策不變，其他則預測會調降政策區間的斜率，跟進1月和4月時的寬鬆行動。

美國聯準會即將在30日宣布利率決策，市場普遍預期將按兵不動。近幾日，澳洲、紐西蘭、南韓與日本的央行也都選擇維持利率不變。

在通膨方面，金管局表示，短期內物價壓力應仍可控，目前的政策立場「足以應付中期物價穩定的風險」。

新加坡核心通膨率近幾個月來已逐漸降溫。6月核心通膨率為年增0.6%，自年初以來一直低於1%。

金管局也說，繼趕在關稅生效前的「拉貨潮」帶動上半年經濟穩健、避免陷入技術性衰退後，預期下半年經濟成長將有所放緩，「與貿易相關的產業可能會有所回落，但營建業與金融服務部分領域的活動將受到基礎建設投資增加與金融條件轉趨寬鬆的支撐」。

目前，新加坡迄今僅面臨10%的關稅稅率，是川普祭出的稅率中最低的。但由於新加坡的貿易量約為國內生產毛額（GDP）的三倍，因此若全球貿易持續放緩，星國仍高度曝險。

新加坡政府先前預測今年經濟成長率將介於0%至2%。

關稅 通膨 新加坡

延伸閱讀

中美延長關稅休戰90天 何立峰：要爭取更多雙贏結果

美媒：美台關稅協議可能取決美中談判 台灣思考「新單打獨鬥時代」

台灣關稅15％成定局？彭博爆「已給最佳稅率」 網直言：最後數字只有川普能決定

美中TACO關稅無限延長！網友笑：台灣能一起「卡Bug」嗎？

相關新聞

IMF調高全球經濟成長率…多國關稅下調是主因 預期Fed下半年降息

國際貨幣基金（IMF）29日公布最新的「世界經濟展望」（WEO）報告，溫和上修今、明兩年的全球經濟成長率預估。

在美銷售智慧機 印度製造超越大陸

市場調查機構Canalys的最新資料顯示，印度上季首次超越中國大陸，成為在美銷售智慧手機的最大生產來源國，因為蘋果公司將...

新加坡未繼續寬鬆、貨幣政策不變 因應關稅不確定性

新加坡今天宣布維持貨幣政策不變，在先前連續二度寬鬆貨幣政策後按兵不動，因為當前通膨壓力溫和，讓決策者有時間評估今、明年美...

油價大漲逾3％ 川普繼續威脅制裁俄羅斯…金價收漲

國際油價周二（29日）大漲超過3%，因美國總統川普再度威脅對俄羅斯石油出口實施二級制裁，油價觸及一個月高點； 金價收漲，...

台積電ADR收跌 聯電跌幅超過1%

台股ADR周二（29日）多數下跌，台積電ADR收盤下跌0.58%，報每股241.33美元，換算並折合台幣後為每股1,43...

美經濟衰退機率 小摩下修

川普的關稅政策逐漸明朗，儘管明顯高於年初，但普遍略低於他4月威脅的水準，讓華爾街對經濟衰退恐慌降溫。摩根大通（小摩）也下...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。