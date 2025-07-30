油價大漲逾3％ 川普繼續威脅制裁俄羅斯…金價收漲

國際油價周二（29日）大漲超過3%，因美國總統川普再度威脅對俄羅斯石油出口實施二級制裁，油價觸及一個月高點； 金價收漲，投資人等待美中貿易談判和聯準會決策會議的結果。

油價大漲超過3%

布蘭特原油9月期貨收高2.47美元，漲幅3.53%，報每桶72.51美元；美國西德州中級原油（WTI）9月期貨收漲2.50美元，漲幅3.75%，報69.21美元。兩大合約均創下自6月20日以來最高收盤價。

川普周二表示，如果莫斯科在結束烏克蘭戰爭方面沒有取得進展，他將在「10天後」開始對俄羅斯徵收關稅和採取其他措施。

當被問及進一步制裁俄羅斯是否會影響石油市場時，川普表示並不擔心，暗示美國可以提高能源產量。

BOK Financial Securities高級副總裁Dennis Kissler表示：「新的最後期限令許多分析師感到意外，如果真的實施，可能會緊縮俄羅斯對全球市場的原油和燃料供應。」

同樣在周二，美國財政部長貝森特表示，他已告訴中國官員，由於美國對受制裁的俄羅斯石油實施二級關稅立法，如果中國政府繼續購買俄羅斯石油，中國可能會面臨高額關稅。貝森特是在為期兩天的美中貿易會談後提出上述說法。

同樣支撐油價的還有美國和歐盟之間的貿易協定，雖然對大多數歐盟商品徵收15%的進口關稅，但避免了兩個主要盟國之間全面爆發貿易戰，因為貿易戰將波及近三分之一的全球貿易，並使燃料需求前景黯淡。

金價上漲

現貨金價周二收盤上漲0.36%，至每英兩3,326.62美元。

美國黃金期貨收高0.4%，報3,324美元。

分析人士指出，美國最近與歐盟和日本達成的協議提供了一些緩解，但與中國的談判仍然要複雜和漫長得多。

City Index和FOREX.com市場分析師Fawad Razaqzada說：「考量到談判破裂的風險，一些投資者仍然認為，在情況再次惡化時，持有一些避險資產可能是合適的。」

投資人等待聯準會周三公布最新利率決策，市場普遍預期利率將維持不變。投資人將密切關注聯準會對政策展望的說法，以尋找有關未來可能降息的時機和步調的任何訊號。

現貨白銀上漲0.1%，至每英兩38.19美元；鈀金漲0.9%，至1,257.41美元；白金攀升0.7%，至1,399.70美元。