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台積電ADR收跌 聯電跌幅超過1%

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
台積電。路透
台積電。路透

台股ADR周二（29日）多數下跌，台積電ADR收盤下跌0.58%，報每股241.33美元，換算並折合台幣後為每股1,433.36元，較台北交易股票溢價率為26.29%。聯電跌幅超過1%。

道瓊工業指數29日收盤下跌204.57點，跌幅0.46%，報44,632.99點；標普500指數下跌18.91點，跌幅0.30%，報6,370.86點；那斯達克指數下跌80.29點，跌幅0.38%，報21,098.29點。

費城半導體指數幾乎持平，微漲2.69點，漲幅0.04％，報5,739.79點。

以下是台股ADR收盤報價：

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 155.61 -0.85 153.50 1.38

中華電 CHT 129.57 +0.46 129.00 +0.44

台積電 TSM 1,433.36 -0.58 1,135.00 26.29

聯電 UMC 42.29 -1.11 42.80 -1.20

指數 台股 聯電 台積電

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