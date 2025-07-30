美股收盤／道瓊跌逾200點 美中談判懸而未決且企業財報不佳

美國股市周二（29日）小幅收低，標普500指數結束六連漲，與那斯達克指數從紀錄高點回落，因一些企業的財報令人失望，對高估值的擔憂蓋過對美中關稅休戰展期的憧憬。此外，投資人等待聯準會的最新決策。

道瓊工業指數29日收盤下跌204.57點，跌幅0.46%，報44,632.99點；標普500指數下跌18.91點，跌幅0.30%，報6,370.86點；那斯達克指數下跌80.29點，跌幅0.38%，報21,098.29點。

費城半導體指數幾乎持平，微漲2.69點，漲幅0.04％，報5,739.79點。

美國財政部長貝森特表示，將繼續和中國大陸針對即將到期的關稅休戰協議進行磋商，但究竟能不能延長，得由美國總統川普最終決定。貝森特說，繼續休戰90天是一種選擇。

正如此前美歐達成關稅協議後的市場反應一樣，儘管有跡象顯示美中談判取得進展，市場仍反應冷淡，顯示此類情勢在華爾街激發大幅波動的能力正在逐漸減弱。

Pepperstone Group分析師Dilin Wu表示：「投資人現在更關注硬數據以驗證經濟和政策前景，而不是過度解讀貿易協議。」

多家道瓊工業指數成分股企業公布財報，其中包括聯合健康集團、波音和藥廠Merck & Co.等均在公布財報後收跌。

聯合健康集團公布令人失望的獲利預測，股價重挫7.5%，是拖累道瓊工業指數最多的個股；波音儘管公布第2季虧損有所縮小，但仍下跌4.4%。

Merck & Co.下跌 1.7%，此前該公司表示，由於需求持續疲軟，將把暫停向中國出口HPV疫苗Gardasil的時間延長到至少2025年底。

Ingalls & Snyder高級投資組合策略師Tim Ghriskey表示：「企業獲利情況好壞參半。經濟數據也好壞參半，但不足以對聯準會的政策產生影響。」

「接下來的兩天，你將看到微軟、Meta、蘋果、亞馬遜——這些都是大公司，其獲利情況和前景將影響市場走勢。」

Meta、微軟、亞馬遜和蘋果將於本周公布財報，可能會對市場走勢產生重大影響。

快遞業者優比速（UPS）公布獲利後再次拒絕提出年度營收和利潤率預測，股價暴跌10.6%，這加深了人們對川普貿易政策為企業帶來壓力的擔憂。

P＆G跌0.3%，這家消費品製造商預測的年度業績低於預期，並表示將提高部分產品的價格以抵銷關稅的影響。

經濟方面，美國7月消費者信心指數升至97.2，高於預期。6月美國職位空缺有所減少，顯示勞動力市場活動進一步放緩。周五美國政府將公布就業報告。

市場普遍預期聯準會將在周三的政策聲明中維持利率不變。主席鮑爾的發言將受到密切關注，以判斷任何可能降息的時機。