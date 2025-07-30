投資人聚焦美中談判與企業財報 美股多收黑

隨著華爾街本週交易趨於繁忙，投資人目光轉向美中談判和即將出爐的企業財報，美股4大指數今天多收低，從近期觸及的歷史高點小幅回落。

道瓊工業指數下挫204.57點或0.46%，收報44632.99點。

標普500指數微跌18.91點或0.30%，收在6370.86點。

那斯達克指數滑落80.29點或0.38%，收21098.29點。

費城半導體指數小幅上揚2.69點或0.05%，收5739.79點。