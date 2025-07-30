歐盟與美國達成貿易協議…歐政商界不滿 歐元走貶

歐盟與美國本周達成貿易協議後，歐洲政商界不滿聲浪此起彼落，德國和法國雙雙警告歐盟經濟將受創，粉碎該協議將讓跨大西洋關係回穩的希望。投資人押注歐美貿易協議將衝擊歐元區經濟，拖累歐元29日盤中貶至一個月多低點。

歐元兌美元28日貶值1.3%，寫下兩個多月以來最大單日貶幅，29日盤中再貶0.6%至1歐元兌1.1519美元，是6月23日以來最低。相較之下，在歐盟可望和美國達成協議帶動下，歐元上周升至近三年高點。

歐盟上周末同意接受大多數銷往美國商品課徵15%關稅，一旦協議生效，歐盟對美商品課徵的關稅平均稅率應會跌破1%。布魯塞爾當局也表示，將採購7,500億美元美國能源產品，並加碼投資6,000億美元。

德國總理梅爾茨起初讚許歐美貿易協議「成功」化解貿易衝突，但如今對該協議看法似乎由好轉壞，認為歐美貿易協議將重創德國、歐洲和美國自己。法國總理白胡也批評歐美達成貿易協議是「黑暗的一天」。