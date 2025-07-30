美經濟衰退機率 小摩下修

川普的關稅政策逐漸明朗，儘管明顯高於年初，但普遍略低於他4月威脅的水準，讓華爾街對經濟衰退恐慌降溫。摩根大通（小摩）也下修美國經濟衰退機率，從60%調降到40%。

上周末美歐達成貿易協議，華爾街分析師普遍認為，美經濟仍舊承壓，但衰退風險已不像先前那麼迫近。小摩4月時曾預估，美經濟在川普高關稅政策下有60%機率會陷入衰退，如今下調至40%，悲觀情緒減輕。

小摩首席經濟學家卡斯曼指出：「關稅是美國人購買進口商品要多付稅，但稅負衝擊還不致於扭轉經濟擴張方向。」

外界原預期各國將強烈報復美方關稅，但目前觀察到的反應相對克制，反而使得部分市場擴大對美開放。這使得預期中的全球貿易戰局勢轉為較溫和結構重整。

摩根士丹利策略師澤薩斯認為，美國最可能出現成長放緩而通膨堅挺，雖不致於衰退，但貿易管制與移民政策的負面影響會超過監管鬆綁與財政刺激的正面效果。

然而，市場對貿易政策的憂慮未完全解除。川普設定的8月1日期限將至，與日本等主要貿易夥伴的協商還有許多細節懸而未決。

澤薩斯警告：「如果貿易摩擦進一步激化，可能輕易將天平推向輕度衰退。美經濟趨向放緩，但隨財政狀況與赤字問題提前明朗化，嚴重衰退風險正在減弱。」