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美中關係回溫前過境…賴總統出訪時點尷尬 延後恐更難安排

美國6月產品貿易逆差大減

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電

隨著進口下降，美國6月商品貿易逆差大幅縮小，鞏固了經濟學家認為貿易可能是第2季經濟增長反彈主要推動力的預期。

商務部統計局29日公布，美國6月商品貿易逆差比5月減少10.8%，至860億美元（數字未經通膨調整），有別於路透訪調的經濟學家原估將擴大至982億美元。

美國6月進口額比5月減少115億美元（4.2%），降到2,642億美元，包含消費性用品的進貨減至2020年9月以來最低、工業品項的進口額滑落至2021年來最小、機動車輛進口也有所下滑；美國同期出口額則小幅減少11億美元（0.6%），減至1,782億美元。

今年第1季美國曾因進口商搶在川普實施關稅政策前大舉進貨，導致逆差激增，創紀錄地給國內生產毛額（GDP）造成4.61個百分點的拖累，使GDP換算為年率和前季相比萎縮了0.5%，預計第2季這一趨勢將大幅逆轉。

在6月貿易數字公布之前，亞特蘭大區聯邦準備銀行的GDPNow指數預測第2季GDP將增長2.4%，其中淨出口對GDP成長率的貢獻度將達3.31個百分點。路透調查的經濟學家也預測GDP將增長2.4%。美國政府定於30日公布第2季度GDP初值。

不過，隨著第1季進口的商品成為庫存，企業出售這些商品導致庫存下降，可能將使商品貿易逆差縮小對GDP的提振有所打折。

在川普不斷變動的關稅說詞下，美國製造商前途仍將遭受挑戰，儘管若干美國貿易夥伴已達成協議，仍有不少國家面臨關稅豁免期周五即將結束的大限。

美國 庫存

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