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美中關係回溫前過境…賴總統出訪時點尷尬 延後恐更難安排

美歐將組金屬聯盟 對抗大陸過剩產能

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

歐盟主管貿易事務的執行委員塞夫柯維奇（Maros Sefcovic）28日表示，歐盟和美國將根據貿易協議建立「金屬聯盟」，以減輕中國補貼生產對全球市場的衝擊。

路透報導，塞夫柯維奇說，雙方為達成協議，商討數小時，期間美方官員意識到美歐鋼鐵業都面臨相同問題。因此，歐盟鋼鋁製造商將獲得一項配額制度，以最低關稅或零關稅取代川普的50%進口關稅。但這項制度尚未敲定。

塞夫柯維奇在記者會說道：「這項協議明確展現在鋼、鋁、銅及衍生產品方面採取聯合行動的前景，我稱之為金屬聯盟，透過歷史性水準的關稅配額和優惠待遇，有效地為我們各自的經濟體周圍建立起一道聯合護欄。」

這項擬議中的聯盟和配額制度，顯示歐美對中國產能過剩的反制逐漸增強。塞夫柯維奇還提到：「顯然問題在於產能過剩。我們認為這個問題與非法補貼有關。」

此外，根據相關人士說法，川普政府已聽取多項將大幅改變美國對緬甸長期政策的提案，最終目的是要將緬甸龐大的稀土供應，從中國大陸手中轉移出去。

美國 歐盟 塞夫柯維奇

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