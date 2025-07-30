美春季檔房市 旺季不旺

美國房市今年春季檔期的簽約量降至13年來新低，主因美國總統川普4月初宣布的「解放日」關稅措施抑制買氣，且經濟前景不確定性，使潛在買家轉為觀望。

Redfin數據顯示，美國今年4至6月成屋待完成銷售量減至2012年來最低，當時是美國房市從自身所引爆的金融危機中，試圖重新站穩腳步之時。春季檔期是房市旺季，類似耶誕節之於零售業者。

美國房市今年稍早開始顯露復甦跡象。4月以前，房貸利率下滑、房價漲勢趨緩、待售房屋存量枯竭的情況也似乎有所改善。然而，川普4月初宣布「解放日」關稅措施後，造成金融市場動盪，也打消購屋族的買房念頭。

Redfin經濟研究主管趙晨（音譯）表示，受到高利率和高房價影響，去年和前年美國房市的春季檔期也呈顯疲態，但這回，市場對經濟前景的焦慮感，讓情況更加嚴重，而且，房價不太可能因此下跌，因為賣家不再釋出物件，壓低了存量。

然而，隨著消費者信心提升、股市漲勢不墜，原本預期春季完成的簽約案件，可望在夏季出現。凱投宏觀經濟學家萊恩表示，簽約量可能只會小幅增加，而出租市場將日益強勁，因為許多原本有意購屋者，仍負擔不起。

萊恩指出，由於借貸成本居高不下，人們不再預期能先購屋、再於日後轉貸。他說，「房市前景相當黯淡」，「房價負擔能力已惡化至1980年代以來最糟水準，情況毫無改善」。

唯一好處是，隨著全美各地待售屋增加，買方已逐漸取得一些議價空間。但地點永遠是最重要因素。

美國東北部和中西部地區房價不停猛漲，物件也嚴重不足；佛州和德州等近年建商活躍的地區，市場卻不斷走弱。

Redfin數據顯示，截至7月20日止的四周內，拉斯維加斯的待售房屋數量較去年同期激增逾38%，銷售量則暴跌15%。

房仲業者Real Broker經紀人歐海兒說，如今「害怕錯過」（FOMO）的焦慮已從買方轉向賣方，賣方還得面對建商的激烈競爭。