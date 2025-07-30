IMF調高全球經濟成長率…多國關稅下調是主因 預期Fed下半年降息

國際貨幣基金（IMF）29日公布最新的「世界經濟展望」（WEO）報告，溫和上修今、明兩年的全球經濟成長率預估。

IMF將今年全球經濟成長率由2.8%提高到3%，但仍低於去年的3.3%；明年由3%調高為3.1%，主要是著眼於許多國家的關稅並不像先前那麼高。IMF並調高美國及中國大陸的成長率預告，且認為美國聯準會（Fed）下半年將會降息。

根據IMF的最新預測，美國今、明兩年的成長率分別是1.9%及2%，優於4月時預估的1.8%及1.7%，主要是川普的「大而美」法案將助經濟一臂之力。

至於中國大陸今年經濟預測將成長4.8%，比原先的預估提高0.8個百分點，主因人民幣與美元同步走貶，加上中國對亞洲的出口強勁，有助於推升中國經濟成長。

IMF也將今年歐元區預估成長率調高到1%，明年預估值則維持1.2%。

IMF首席經濟學家古蘭沙表示，儘管近月來美國對貿易夥伴不斷做出關稅威脅，但全球經濟展現出「輕度的韌性」；經濟成長受到的影響較小，是因為對許多國家的稅率並不如原先計劃的那樣嚴重。

他指出，「在4月公布的經濟預測中，我們假定美國對進口品的有效稅率為24%，現在看起來可能是17%；儘管17%仍遠高於今年初時的水準，但關稅壓力仍有所減輕」。

他並表示，美元貶值也有助於提振世界經濟，因為許多外國企業及新興市場都積欠美元債務，而美元貶值將使償債成本降低。這將使全球金融情勢得以放鬆，對經濟成長提供一些助力。

IMF並預測下半年美、英央行都將降息，但速度不同；歐洲央行（ECB）將維持利率不變，日銀（BOJ）則將逐步升息。

古蘭沙並警告，川普攻擊Fed的獨立性，將引發金融市場動盪，且可能拉高通膨預期。古蘭沙接受路透訪問時，再次強調央行一旦失去獨立性，可能會破壞控制通膨預期的努力，進而引發金融、貨幣和總體經濟動盪。

IMF在報告中表示，當前貿易局勢持續緊張，且關稅問題始終存在不確定性，如此經濟環境凸顯出有必要採取有力政策，維護金融穩定和確保央行獨立性。在某些情況下，如果關稅衝擊導致外匯和風險溢價發生破壞性變動，各國實施臨時的外匯干預或資本流動管制措施，可能是合理的，更重要的是，模糊而動盪的形勢也需要央行發出清晰一致的訊息，同時保護央行的獨立性，不僅在法律層面，更要真正落實。