1分鐘看世界／益華晶片設計軟體銷陸解禁 上修全年財測

電子設計自動化（EDA）軟體業者益華（Cadence）上季財報優於預期，財測也獲得上修，全年營收上看52.7億美元，反映晶片設計軟體銷往中國大陸不再受限。益華也已同意認罪，將支付逾1.4億美元和解違法向大陸軍事大學銷售產品的指控。

加拿大／電子菸商擬籌資買幣安幣 股價應聲暴漲近550%

加拿大電子菸業者CEA Industries 28日宣布計劃籌資以買進幣安幣，並把這些加密幣納入公司資產，追隨前身為微策略的策略公司腳步，股價應聲暴漲近550%，市值攀升至約4,800萬美元。

葡萄牙／官方應對停電危機 打組合拳 強化電力系統

為更妥善因應停電危機，葡萄牙宣布一系列措施以強化電力系統，包括投資1.37億歐元（1.58億美元）升級電網、增加「全黑啟動」發電站數量、使用太陽能板和電池強化醫院等關鍵基建。

南韓／官方力挺兒童學前教育 核准9,260萬美元補貼

政府已核准一筆9,260萬美元支出，將從7月開始透過補貼學前教育機構，為全國27.8萬名就讀幼兒園或在日託中心的5歲兒童提供免費教育和照護，為2027年前全面普及兒童學前教育邁大步。

荷蘭／歐美關稅拍板效應 飛利浦上調營業利益率

歐美上周達成關稅協議後，飛利浦（Philips）29日將關稅預期損失下修至頂多2億歐元（2.32億美元），並調高全年營業利益率，上看11.8%，激勵股價一度大漲14%，為一年來最大盤中漲幅。

日本／百日咳病例創高 今年來突破5萬人

日本國立健康危機管理研究機構（JIHS）29日公布，今年百日咳病例達到52,490人，首次突破5萬，遠超過先前在2019年締造的紀錄（1.6萬人）。嬰兒若感染，易出現嚴重併發症，可能致命。

越南／首都河內公寓均價勁揚 Q2增33% 坪價29.9萬元

首都河內第2季公寓均價年增33%至每平方公尺8,000萬越南盾（約1坪新台幣29.9萬元），胡志明市年增36%至8,900萬越南盾，同寫近十年新高。越南同期房屋交易量年增33%、房貸餘額增36%。

印尼／上季FDI下滑6.9% 寫五年最大跌幅

印尼投資部29日說，第2季外國直接投資（FDI）年減6.9%至202兆印尼盾（123億美元），寫五年最大跌幅。部長羅桑說，主因是地緣政治緊張，但進口資本財增加，代表更多外資投入建廠。