在美銷售智慧機 印度製造超越大陸

市場調查機構Canalys的最新資料顯示，印度上季首次超越中國大陸，成為在美銷售智慧手機的最大生產來源國，因為蘋果公司將更多的iPhone組裝生產移往印度。

根據Canalys的數據，上季（4到6月）在美銷售的智慧手機最大的進口來源是印度，市占率44%；第二大進口國是越南，占比30%，越南是三星電子許多智慧手機的生產基地。中國大陸落居第三，占比降到只剩25%，遠低於去年同期高達逾六成的占比。

中國大陸製造占比如此嚴重縮減，主要是蘋果快速增加在印度的製造，而且其他的智慧手機製造商趕在川普關稅之前大量輸入產品到美國囤貨。Canalys說，蘋果的生產重心轉移，加上各家手機商的拉貨效應，上季在美銷售的「印度製造」智慧手機數量，較去年同期躍增兩倍多。

蘋果和競爭同業已經將生產移往中國大陸以外國家，像是印度、越南，以減輕關稅與地緣政治緊張的風險。美國總統川普則是一再呼籲廠商到美國製造。

蘋果目前大部分的iPhone仍在中國大陸製造，在美國完全沒有智慧手機的產線。不過蘋果已承諾，將在美國僱用更多員工，未來四年在美境內投資5,000億美元。

此外， 蘋果28日宣布，預定8月9日關閉在遼寧省大連市中山區的一個據點，理由是門市所在的購物中心樣貌已經改變。這是蘋果第一次在大陸關掉零售店面，彭博資訊說，蘋果正力拚在中國大陸重振銷售，此一撤退值得注意。

蘋果在大中華地區大約開設有56家蘋果商店，占全球530家門市比率超過10%。即將收掉的大連中山區門市位於Parkland購物中心內。

蘋果在大連市還有另一家位於Olympia 66購物商場的門市，兩家相距不遠。

根據彭博先前的報導，蘋果仍會在中國大陸其他地區展店。例如8月16日在深圳壹方城將開設新店，明年也計劃在北京、上海再新增門市。

中國大陸因為通縮，6月零售銷售成長不如預測，住宅房地產的價格以更快的速度下跌。蘋果今年1到3月在中國大陸的銷售年減2.3%至160億美元，少於分析師預期的168億美元。