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美中關係回溫前過境…賴總統出訪時點尷尬 延後恐更難安排

微軟AI新體驗 挑戰網路搜尋　

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
微軟在旗下Edge瀏覽器推出全新的Copilot模式，透過人工智慧（AI）提升瀏覽體驗。 （路透）
微軟在旗下Edge瀏覽器推出全新的Copilot模式，透過人工智慧（AI）提升瀏覽體驗。 （路透）

美國科技大廠微軟28日在其Edge瀏覽器推出全新的Copilot模式，透過人工智慧（AI）提升瀏覽體驗，與競爭對手推出的AI瀏覽器與網路搜尋功能一較高下。

微軟表示，Copilot模式可協助使用者執行任務，將瀏覽內容依主題整理成有條理的查詢問題，且能在不需切換分頁的情況下，比較所有開啟標籤頁中的結果。

微軟補充說，Copilot也支援語音指令輸入。

使用者很快就能授權Copilot存取更多瀏覽器背景資訊，例如使用紀錄和帳號憑證，以便執行更具體的操作，例如預訂行程或處理日常瑣事。

這項功能將限時免費提供，但限於目前支援的地區或國家之Windows和Mac PC作業平台，而使用者也可透過Edge瀏覽器設定選擇停用。

據彭博引述知情人士報導，微軟正與OpenAI展開深入談判，以達成一項使其能持續獲取關鍵OpenAI技術的協議，兩公司已討論允許微軟使用OpenAI最新模型和相關技術的條款，即便OpenAI認為其已達成開發出通用人工智慧（AGI）的目標也是如此。現有合約是，當OpenAI達成AGI里程碑，微軟將失去OpenA技術的部份權利。

此外，Alphabet旗下自駕車部門Waymo明年將在達拉斯推出robotaxi服務，這是繼邁阿密和華府之後，第三個列入拓點計畫的城市。

OpenAI 語音 使用者

延伸閱讀

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