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美中關係回溫前過境…賴總統出訪時點尷尬 延後恐更難安排

波音第2季虧損縮小

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電

在產量及交貨量成長的帶動下，美國飛機製造商波音公司（Boeing）第2季虧損縮小，並正逐漸走出去年監管危機及大罷工事件導致大部分生產停擺的陰霾。

波音在6月底止的上季營收成長35%，達到227.5億美元；上季淨損則由一年前的14.4億美元（每股2.33美元）縮減至6.12億美元（每股92美分）。波音說，營收優於預期，且虧損比預期小。該公司還止住現金流出，上季僅消耗了2億美元，遠低於分析師預估的18億美元。

經歷多年努力處理旗艦機型737 MAX的品質和生產延誤等問題後，波音今年謹慎提高其月產量，5月生產了38架737飛機。該公司說，此後產量一直維持穩定。波音執行長奧特伯格（Kelly Ortberg）致函員工說：「隨著我們繼續執行安全與品管計畫，我們的營運更加穩定。」「當關鍵績效指標（KPI）顯示我們準備就緒時，我們計劃尋求美國航空管理局（FAA）的批准，將產量提高到42架。」

截至今年上半年，波音已交付了206架737 MAX飛機。華爾街密切關注飛機交貨情況，因為飛機製造商在將飛機交付給客戶時可以拿到大部分付款。

波音 飛機 美國航空

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