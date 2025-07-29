企業財報帶動美股漲勢 標普那指早盤再創新高、台積電ADR漲0.3%

在部分企業財報表現亮眼帶動下，美股標普500指數和那斯達克指數29日早盤再創新高。市場也將靜候本周科技大廠財報、聯準會（Fed）利率決策，以及重要經濟數據。

道瓊工業指數開低震盪，跌0.1%；標普500指數和那斯達克指數各漲0.2%。費城半導體指數漲1.3%、台積電ADR漲0.3%。輝達揚升1.3%。

本周「科技七雄」中的Meta、微軟、蘋果和亞馬遜將在周三、周四盤後公布財報。根據FactSet數據，目前已有170家標普500企業公布上季財報，逾83%財報優於預期。

另外，Fed周三（30日）將公布利率決策，使股市漲勢受限。市場普遍預期Fed將維持基準利率不變。投資人本周也將關注多項經濟數據，包括周三公布的的GDP與民間就業數據。

個股方面，波音公司（Boeing）上季虧損縮小，營收優於預期，交貨量創2018年來新高，但早盤股價開低震盪，一度跌0.7%。

瑞銀全球財富管理的分析師Ulrike Hoffmann-Burchardi表示，「隨著美國多項重大數據公布、Fed政策會議結果出爐，以及『科技七雄』多數企的上季財報陸續登場，市場情緒可能在未來幾天受到考驗」。

儘管投資人基本上對上周的美歐貿易協議反應平淡，但他們將密切關注美國是否在周五（8月1日）關稅期限前宣布與他國（如中國）達成新的協議。