快訊

影／板橋晚市驚傳砍人 攤商持殺豬刀猛砍債主7刀遭警逮捕

企業財報帶動美股漲勢 標普那指早盤再創新高、台積電ADR漲0.3%

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
在部分企業財報表現亮眼帶動下，標普500指數和那斯達克指數29日早盤再創新高。路透
在部分企業財報表現亮眼帶動下，標普500指數和那斯達克指數29日早盤再創新高。路透

在部分企業財報表現亮眼帶動下，美股標普500指數和那斯達克指數29日早盤再創新高。市場也將靜候本周科技大廠財報、聯準會（Fed）利率決策，以及重要經濟數據。

道瓊工業指數開低震盪，跌0.1%；標普500指數和那斯達克指數各漲0.2%。費城半導體指數漲1.3%、台積電ADR漲0.3%。輝達揚升1.3%。

本周「科技七雄」中的Meta、微軟、蘋果和亞馬遜將在周三、周四盤後公布財報。根據FactSet數據，目前已有170家標普500企業公布上季財報，逾83%財報優於預期。

另外，Fed周三（30日）將公布利率決策，使股市漲勢受限。市場普遍預期Fed將維持基準利率不變。投資人本周也將關注多項經濟數據，包括周三公布的的GDP與民間就業數據。

個股方面，波音公司（Boeing）上季虧損縮小，營收優於預期，交貨量創2018年來新高，但早盤股價開低震盪，一度跌0.7%。

瑞銀全球財富管理的分析師Ulrike Hoffmann-Burchardi表示，「隨著美國多項重大數據公布、Fed政策會議結果出爐，以及『科技七雄』多數企的上季財報陸續登場，市場情緒可能在未來幾天受到考驗」。

儘管投資人基本上對上周的美歐貿易協議反應平淡，但他們將密切關注美國是否在周五（8月1日）關稅期限前宣布與他國（如中國）達成新的協議。

Fed 指數 標普

延伸閱讀

AI股熱潮席捲全球 券商複委託交易量爆衝！手續費策略見效

科技網站：蘋果、輝達可能是英特爾14A製程的最後希望

就市論勢／IC 設計、IP 概念 當紅

財報AI支出、Fed決策、8月1日大限 連創新高美股將面臨三重考驗

相關新聞

企業財報帶動美股漲勢 標普那指早盤再創新高、台積電ADR漲0.3%

在部分企業財報表現亮眼帶動下，美股標普500指數和那斯達克指數29日早盤再創新高。市場也將靜候本周科技大廠財報、聯準會（...

巴菲特壓力大...美兩大鐵路商同意合併 創造市值2千億美元巨獸

聯合太平洋鐵路公司（Union Pacific）已同意以價值850億美元的現金和股票交易，收購諾福克南方鐵路（Norfo...

美股網路泡沫崩盤即將重演？研究公司點出恐怖巧合

在美國股市標普500指數持續改寫新高之際，美股可能即將大幅回檔，重演網路泡沫時期慘劇的憂慮也逐漸浮現。Citrini研究...

貿易樂觀情緒降溫 亞股走勢分歧

隨著美國貿易協議近期帶來的樂觀情緒逐漸降溫，投資人如今將目光轉向即將公布的重要經濟數據與企業財報，並且關注聯準會即將召開...

英特爾放棄製造、走無廠模式？分析師解析可能出現的漣漪效應

英特爾近日公布財報時表示，仍致力於開發下一代14A晶片製程，這將接續現行的18A與18A-P製程，而18A將成為未來至少...

緯創傳出擬斥資34億元 在印設IT硬體新廠 專注非iPhone業務

印度經濟時報引述知情人士報導，台灣代工大廠緯創（3231）正加緊敲定在印度的特倫甘納邦設立一座電子產品製造基地的計畫，投資金額約100億盧比...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。