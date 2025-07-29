快訊

新北永和再爆林德福罷免案「票數填反」 里長發現即時糾正

南部晚間雨勢加劇 17縣市發布豪雨特報「下雨到明午後」

聽新聞
0:00 / 0:00

巴菲特壓力大...美兩大鐵路商同意合併 創造市值2千億美元巨獸

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
美國聯合太平洋鐵路公司已同意收購諾福克南方鐵路，「股神」巴菲特旗下BNSF競爭壓力可能隨之上升。美聯社
美國聯合太平洋鐵路公司已同意收購諾福克南方鐵路，「股神」巴菲特旗下BNSF競爭壓力可能隨之上升。美聯社

聯合太平洋鐵路公司（Union Pacific）已同意以價值850億美元的現金和股票交易，收購諾福克南方鐵路（Norfolk Southern），合併成一家橫跨美國大陸的鐵路巨擘，可能成為鐵路業史上規模最大交易。

根據聲明，諾福克南方股東手上每股該公司股票，將換成1股聯合太平洋股票及88.82美元現金。聯合太平洋將向諾福克南方股東發行約2.25億股股票，相當於合併後新公司27%股權，雙方目標是2027年初前完成交易。

這樁交易暗示每股諾福克南方股票價值320美元，約比報導本月首次揭露這兩家公司可能合併前諾福克南方股價高23%。從目前股價來看，聯合太平洋與諾福克南方合併後的新公司市值約2,000億美元。

這樁併購案將改變北美鐵路市場樣貌，聯合太平洋遍布美國西部的路網，將與諾福克南方旗下美國東岸鐵路互結連理。如果能克服鐵路業者合併持續面臨的監管批准障礙，這項協議將推升CSX公司與波克夏旗下BNSF等同業可能透過追求交易以跟上腳步的競爭壓力。

美國 規模 波克夏

延伸閱讀

巴菲特要賣股票了！波克夏出售VeriSign持股 套現12.5億美元

有動作？波克夏滿手現金 巴菲特恐因「這樁鐵路併購案」出手

【專家之眼】巴菲特捐了600億，你相信嗎？施惠無念

巴菲特再捐1745億！已捐1.7兆退居第6大富豪...股神投資術累出巨富：6地雷決不碰

相關新聞

巴菲特壓力大...美兩大鐵路商同意合併 創造市值2千億美元巨獸

聯合太平洋鐵路公司（Union Pacific）已同意以價值850億美元的現金和股票交易，收購諾福克南方鐵路（Norfo...

美股網路泡沫崩盤即將重演？研究公司點出恐怖巧合

在美國股市標普500指數持續改寫新高之際，美股可能即將大幅回檔，重演網路泡沫時期慘劇的憂慮也逐漸浮現。Citrini研究...

英特爾放棄製造、走無廠模式？分析師解析可能出現的漣漪效應

英特爾近日公布財報時表示，仍致力於開發下一代14A晶片製程，這將接續現行的18A與18A-P製程，而18A將成為未來至少...

貿易樂觀情緒降溫 亞股走勢分歧

隨著美國貿易協議近期帶來的樂觀情緒逐漸降溫，投資人如今將目光轉向即將公布的重要經濟數據與企業財報，並且關注聯準會即將召開...

緯創傳出擬斥資34億元 在印設IT硬體新廠 專注非iPhone業務

印度經濟時報引述知情人士報導，台灣代工大廠緯創（3231）正加緊敲定在印度的特倫甘納邦設立一座電子產品製造基地的計畫，投資金額約100億盧比...

蘋果首見關掉中國大陸門市據點 理由曝光了

蘋果公司（Apple）周一（28日）宣布，將在8月9日關閉在中國大陸遼寧省大連市中山區的一個門市據點，理由是門市所在的購...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。