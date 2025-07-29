貿易樂觀情緒降溫 亞股走勢分歧

隨著美國貿易協議近期帶來的樂觀情緒逐漸降溫，投資人如今將目光轉向即將公布的重要經濟數據與企業財報，並且關注聯準會即將召開的政策會議，亞洲股市今天收盤走勢分歧。

法新社報導，美國總統川普（Donald Trump）27日與歐洲聯盟（EU）達成貿易協議，各界認為這好過關稅僵局，但觀察家指出，川普這次對歐盟商品祭出15%關稅，仍遠高於先前的關稅稅率。

在此之前，美國上週也與日本達成類似的貿易協議，但仍引發對於經濟前景的諸多疑慮，汽車製造商尤感不安。

SPI資產管理公司（SPI Asset Management）策略師殷尼斯（Stephen Innes）指出：「（美國）對歐盟及日本進口商品統一課徵15%關稅，或許幫助市場避免走向懸崖，但這不代表可以高枕無憂。」

殷尼斯提及：「隨著美國平均有效關稅稅率如今達到18.2%…全球貿易壁壘依然高築。較高風險雖未引爆，但其對全球經濟的潛在衝擊也仍未消失。」

投資人也關注未來幾天密集的財報及經濟數據發布，包括科技巨頭蘋果（Apple）、微軟（Microsoft）、Meta和亞馬遜（Amazon）財報，以及美國經濟成長及新增就業數據。

另一方面，美國聯邦準備理事會（Fed）即將在本週召開政策會議，即便通膨依然頑強，川普仍持續施壓聯準會要求降息。

美股昨天歷經走勢平淡的一天，但標準普爾500指數及那斯達克綜合指數仍創新高，亞洲股市今天收盤則是走勢分歧。

東京、香港、新加坡、馬尼拉及台北股市收跌，但上海、雪梨、首爾、威靈頓、雅加達股市收漲。