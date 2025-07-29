美股網路泡沫崩盤即將重演？研究公司點出恐怖巧合

在美國股市標普500指數持續改寫新高之際，美股可能即將大幅回檔，重演網路泡沫時期慘劇的憂慮也逐漸浮現。Citrini研究公司指出，美股現況與網路泡沫破滅前的1998年有驚人相似之處，美股上漲廣度也寫下1998年底以來最小，令人感到不安。

Citrini 28日在Substack指出，價位高昂和投資人顯得自滿，已推升美股回檔修正可能性。被視為美股「恐慌指數」的芝加哥選擇權交易所（CBOE）波動率指數6月底以來持續低於19.5的長期平均值，而且4月初一度漲破50以來呈現下降趨勢。

美股1998年的回檔發生在夏季，標普500指數當時下跌近兩成，這波下跌被一些人視為後來規模更大修正的序曲。Citrini說：「1998年修正的深度和廣度，幾乎與2025年的修正一致，反彈並改寫歷史新高的過程也幾乎一模一樣。」

如果以美股創新高時標普500指數股價高於各自200日均線的成分股企業比率衡量，美股上漲廣度近來一直處於1998年底以來最弱水準。Citrini研究員指出，2000年美股觸頂時，標普500指數僅35%成分股企業股價高於各自200日均線。

Citrini說：「如果美股持續上漲，但廣度很弱而且持續縮小，這可能代表這波長期牛市進入『泡沫階段』。」

不過，美股要走到大幅下跌的地步，可能還要其他憂慮來「助陣」。Citrini指出，2000年初和2007年中保證金債務增速都遠高於標普500指數漲速，例如1999年初至2000年初保證金債務成長逾75%，標普500指數同一期間上漲不到25%，但目前保證金債務相對於股市增加的速度仍很溫和。

Citrini說：「關鍵在於，隨著投資人信心增強和槓桿增加，在帶領股市一路攻頂的牛市最終階段，保證金債務往往會快速增加（而且增速遠高於大盤漲速），暗示市場已進入非理性繁榮階段。」