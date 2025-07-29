快訊

陳忠慶、周台英29研究案含血液樣本 教部將赴台大、北市大清查

獨／遭游盈隆抓戰犯「該辭立委」 沈伯洋：要罵我就罵

卓揆雲林勘災綠委也不挺 批治水歷經三任總統仍無法到位

美股網路泡沫崩盤即將重演？研究公司點出恐怖巧合

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
Citrini研究公司指出，美股現況與網路泡沫破滅前的1998年有驚人相似之處，令人感到不安。美聯社
Citrini研究公司指出，美股現況與網路泡沫破滅前的1998年有驚人相似之處，令人感到不安。美聯社

在美國股市標普500指數持續改寫新高之際，美股可能即將大幅回檔，重演網路泡沫時期慘劇的憂慮也逐漸浮現。Citrini研究公司指出，美股現況與網路泡沫破滅前的1998年有驚人相似之處，美股上漲廣度也寫下1998年底以來最小，令人感到不安。

Citrini 28日在Substack指出，價位高昂和投資人顯得自滿，已推升美股回檔修正可能性。被視為美股「恐慌指數」的芝加哥選擇權交易所（CBOE）波動率指數6月底以來持續低於19.5的長期平均值，而且4月初一度漲破50以來呈現下降趨勢。

美股1998年的回檔發生在夏季，標普500指數當時下跌近兩成，這波下跌被一些人視為後來規模更大修正的序曲。Citrini說：「1998年修正的深度和廣度，幾乎與2025年的修正一致，反彈並改寫歷史新高的過程也幾乎一模一樣。」

如果以美股創新高時標普500指數股價高於各自200日均線的成分股企業比率衡量，美股上漲廣度近來一直處於1998年底以來最弱水準。Citrini研究員指出，2000年美股觸頂時，標普500指數僅35%成分股企業股價高於各自200日均線。

Citrini說：「如果美股持續上漲，但廣度很弱而且持續縮小，這可能代表這波長期牛市進入『泡沫階段』。」

不過，美股要走到大幅下跌的地步，可能還要其他憂慮來「助陣」。Citrini指出，2000年初和2007年中保證金債務增速都遠高於標普500指數漲速，例如1999年初至2000年初保證金債務成長逾75%，標普500指數同一期間上漲不到25%，但目前保證金債務相對於股市增加的速度仍很溫和。

Citrini說：「關鍵在於，隨著投資人信心增強和槓桿增加，在帶領股市一路攻頂的牛市最終階段，保證金債務往往會快速增加（而且增速遠高於大盤漲速），暗示市場已進入非理性繁榮階段。」

美股 指數 標普

延伸閱讀

公共工程金質獎8/1起開跑 得獎享保證金減收優惠

財報AI支出、Fed決策、8月1日大限 連創新高美股將面臨三重考驗

拿綠建築容獎卻沒取得標章 新北城鄉局沒收建商465萬

影／沈慶京「花」1.8億裝電子腳環 獲釋第一時間反應曝

相關新聞

美股網路泡沫崩盤即將重演？研究公司點出恐怖巧合

在美國股市標普500指數持續改寫新高之際，美股可能即將大幅回檔，重演網路泡沫時期慘劇的憂慮也逐漸浮現。Citrini研究...

英特爾放棄製造、走無廠模式？分析師解析可能出現的漣漪效應

英特爾近日公布財報時表示，仍致力於開發下一代14A晶片製程，這將接續現行的18A與18A-P製程，而18A將成為未來至少...

緯創傳出擬斥資34億元 在印設IT硬體新廠 專注非iPhone業務

印度經濟時報引述知情人士報導，台灣代工大廠緯創（3231）正加緊敲定在印度的特倫甘納邦設立一座電子產品製造基地的計畫，投資金額約100億盧比...

蘋果首見關掉中國大陸門市據點 理由曝光了

蘋果公司（Apple）周一（28日）宣布，將在8月9日關閉在中國大陸遼寧省大連市中山區的一個門市據點，理由是門市所在的購...

印度上季首度超越中國 成為在美銷售智慧手機最大生產國

市場調查機構Canalys的最新資料顯示，印度上季首次超前中國大陸，成為在美國銷售智慧手機的最大生產來源國，因為蘋果公司...

領先特斯拉！Waymo無人計程車明年攻達拉斯 加速拓展美國市場

Alphabet旗下自駕車部門Waymo明年將在德州城市達拉斯推出無人駕駛計程車（robotaxi）服務，這是繼邁阿密和...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。