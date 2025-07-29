英特爾放棄製造、走無廠模式？分析師解析可能出現的漣漪效應

英特爾近日公布財報時表示，仍致力於開發下一代14A晶片製程，這將接續現行的18A與18A-P製程，而18A將成為未來至少三代產品的基礎。

不過，英特爾坦言，如果找不到「大客戶」採用14A製程，或產品開發進度達不到客戶要求的重要里程碑，那麼繼續投入資源研發14A和更先進製程，可能不划算。

華爾街券商伯恩斯坦（Bernstein）分析師撰寫報告指出，如果英特爾最終放棄開發後續製程，可能代表示，它會走向無晶圓廠模式，只設計晶片，交其他晶圓代工廠生產。

這對半導體設備業將是一大打擊。伯恩斯坦估算，英特爾在邏輯晶片製造設備支出中占比約20%至25%，在整體半導體設備支出中也占10%至15%。

特別是生產極紫外光（EUV）設備的廠商將首當其衝。像日本的Lasertec與荷蘭的艾司摩爾（ASML）對英特爾曝險最高，Lasertec約有40%的未交貨訂單來自英特爾，ASML的EUV營收也有15%至20%仰賴英特爾。

英特爾原本被視為最可能率先導入高數值孔徑（High-NA）EUV設備的客戶，若不再持續推進先進製程，這類設備的普及時程可能會延後至台積電預計2030年量產的A10製程。

長期而言，雖然台積電或其他晶圓廠可能填補英特爾退出留下的資本支出缺口，但因為台積電在資本支出與產能運用上效率更高，設備供應商的市場規模預計仍將受到壓縮。

另一方面，若英特爾退出晶圓製造，部分供應商可能受益。伯恩斯坦指出，日本的HOYA為台積電唯一EUV光罩基板供應商，若英特爾不再生產晶片，它原本的供應商AGC恐流失市占，HOYA市占率則有機會從目前的70%擴大至100%。

伯恩斯坦還認為，英特爾若退出晶圓製造，最大贏家將是台積電；三星電子也可能從中受惠，成為客戶在台積電之外的另一選擇。

儘管英特爾尚未明確交代14A的後續規劃，伯恩斯坦指出，「若缺乏外部大量訂單，14A不具經濟效益」的說法合情合理。但公開坦承技術與商業上的困難，也可能讓潛在大客戶質疑英特爾的執行決心，進而影響拉單能力。

在股價上，如果英特爾轉型為無廠晶片設計公司，理論上有助股價上漲。但如果僅放棄14A，專注18A，不但18A仍需繼續燒錢，改由外部代工也可能侵蝕毛利率，等於「兩頭不討好」。所以伯恩斯坦分析師表示，考量英特爾未來走向充滿變數，現階段他們寧願將資金改投其他標的，不推薦買這支股票。