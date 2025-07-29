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緯創傳出擬斥資近350億元 在印設IT硬體新廠、專注非iPhone業務

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
緯創傳出擬斥資1,000億盧比（近台幣350億元）在印度設IT硬體新廠。路透
緯創傳出擬斥資1,000億盧比（近台幣350億元）在印度設IT硬體新廠。路透

印度經濟時報引述知情人士報導，台灣代工大廠緯創（3231）正加緊敲定在印度的特倫甘納邦設立一座電子產品製造基地的計畫，投資金額約1,000億盧比（約台幣348.43億元）。

根據要求匿名的消息人士，緯創在海德拉巴（Hyderabad）周邊物色土地，擬興建伺服器、路由器和交換器的生產設施。

消息人士之一說：「緯創決定以不同的產品線進駐特倫甘納邦，目前正在最終選址，可能落腳海德拉巴郊區的電子產業園區。他們看了幾處地點，但沒拍板定案」。另一消息來源表示，新廠將專注非iPhone業務，明確排除手機組裝。

對於特倫甘納邦建廠計畫，緯創未予置評。

但該公司在提供給經濟時報的聲明裡，重申2024年宣布過、旗下全資子公司ICT Service Management Solutions（印度）有意向卡納塔克邦產業發展局，申請最多14億盧比的土地使用權。該地塊鄰近邦加羅爾國際機場。

卡納塔卡邦高層審批委員會去年3月批准ICT Service Management提出的一項145億盧比投資案，預計可創造2,500個就業機會。根據備忘錄，ICT Service Management Solutions已申請32英畝用地。新廠除了為各品牌生產筆電（過半數供出口），還將生產物聯網（IoT）元件與電動車零部件。

印度 電動

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