東南亞犯罪集團用星鏈詐騙 美議員籲馬斯克阻擋
美國民主黨籍聯邦參議員哈山（Maggie Hassan）今天敦促太空探索科技公司（SpaceX）執行長馬斯克出手，阻止東南亞跨國犯罪集團用星鏈（Starlink）衛星網路服務詐騙美國人。
路透社報導，哈山引述近日相關報導稱，在東南亞「詐騙園區」運作的一系列跨國犯罪組織正在使用星鏈對美國人進行詐騙。她又說，美國財政部金融犯罪執法網絡（Financial Crimes Enforcement Network）表示，這些組織已從美國人手中詐取數以十億計美元。
根據路透社看到的信件，哈山在致馬斯克（ElonMusk）的信中寫道：「儘管根據服務規定，SpaceX可終止用於詐欺活動的權限，但緬甸、泰國、柬埔寨與寮國的詐騙網絡顯然仍繼續使用星鏈。SpaceX責無旁貸，必須阻止罪犯使用這些服務來對付美國人。」
SpaceX沒有立即回應置評要求。
聯合國表示，多年來，犯罪網絡把數以十萬計的民眾販運到東南亞各地的詐騙園區，包括泰緬邊界的許多園區，受害者在那被迫從事非法網路詐騙行為。
哈山寫道：「雖然大多數的人可能已經注意到，他們收到的詐騙簡訊、電話與電子郵件持續增加，但他們可能不知道，地球另一端的跨國犯罪分子可能正在使用星鏈網路連線從事這些詐騙行為。」
自今年2月起，泰國切斷了對5個緬甸邊境地區的電力、網路與燃料供應，包括米瓦迪（Myawaddy），試圖瓦解詐騙中心。這些詐騙園區已成了日益嚴重的區域安全問題。
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